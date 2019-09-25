Экс-министр юстиции Петренко получил в августе меньше, чем его госсекретарь

Зарплата Петренко за август составила 39,6 тыс. гривен, его замов - от 22,8 тыс. до 38,2 тыс. гривен, госсекретаря – 54,7 тыс. гривен

Заработная плата бывшего министра юстиции Павла Петренко за август составила 39,6 тыс. гривен, его заместителей - от 22,8 тыс. до 38,2 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 54,7 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Петренко в августе, составила 39 685 гривен, из них должностной оклад – 1 277 гривен, надбавка за выслугу лет – 310 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 344 гривны, надбавка за интенсивность труда – 1 722 гривны, премия за июль – 2 504 гривны, отпускные за июль – 4 556 гривен, отпускные за август – 28 447 гривен, индексация - 78 гривен.

После удержания налогов и сборов он получил 31 947 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Елены Сукмановой составила 38 275 гривен, заместителей Светланы Глущенко – 29 518 гривен, Ивана Лищины – 22 808 гривен, Сергея Петухова – 34 843 гривны, Иванны Смачило – 34 492 гривны, Дениса Чернышова – 31 475 гривен, Ирины Садовской – 31 950 гривен и госсекретаря Анны Буяджи – 54 746 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в мае Петренко заработал 40 тысяч гривен, а получил - 32 000

Кроме того, Петренко задекларировал 2,4 млн гривен доходов за 2018 год.