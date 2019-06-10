Министр Петренко заработал в мае 40 тысяч гривен, а получил - 32 000

Заработная плата министра юстиции Павла Петренко, который ранее получил почти два миллиона гривен процентов от вклада в банке, за май составила 40 тыс. гривен, его заместителей - от 27,4 тыс. до 36,3 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос Українських Новин.\r\nСумма средств, начисленная Петренко в мае, составила 39 927 гривен.\r\nМатериальная помощь министру не выплачивалась.\r\nПосле удержания налогов и сборов он получил 32 142 гривны.\r\nЗарплата первого заместителя министра Елены Сукмановой составила 36,3 тыс. гривен, заместителей Светланы Глущенко - 34,1 тыс. гривен, Ивана Лищины - 34,1 тыс. гривен, Сергея Петухова - 27,4 тыс. гривен, Иванны Смачило - 35,2 тыс. гривен, Дениса Чернышова - 27,8 тыс. гривен, Ирины Садовской - 31,9 тыс. гривен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Петренко получил почти 48 тыс. гривен зарплаты за декабрь.\r\nВ начале ноября НАБУ открыло дело о возможных злоупотреблениях властью Яценюком и Петренко.