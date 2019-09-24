Казахстан ищет в Украине партнеров для налаживания производства фармацевтической продукции

Казахские предприятия ищут в Украине партнеров для налаживания собственного производства фармацевтической продукции и одноразовых медицинских изделий. Также казахские предприятия заинтересованы в установлении контактов с партнерами из Украины для поставок сельхозтехники и налаживания производства кондитерских изделий и консервов, а также для увеличения экспорта муки. Об этом шла речь на украинско-казахском бизнес-форуме, который организовали Минторга и интеграции Казахстана, Национальная палата предпринимателей "Атамекен", Внешнеторговая палата Казахстана совместно с Торгово-промышленной палатой Украины при поддержке Посольства Казахстана в Украине.

За два дня форума предприниматели провели более 150 переговоров, сообщает ТПП Украины.

"В течение ближайших пяти лет Украина может стать одной из самых привлекательных стран для казахского бизнеса. Украина имеет очень тесные отношения со странами Евросоюза, и может быть выходом Казахстана на европейский рынок. С другой стороны, Казахстан является площадкой для выхода на рынки стран Центральной Азии и Китая", – отметил президент ТПП Украины Геннадий Чижиков.

Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Украине Самат Ордабаев отметил, что условия для развития торгово-экономических отношений создают более 100 двусторонних соглашений. "Между Казахстаном и Украиной нет никаких ни политических, ни экономических противоречий. Мы стратегические партнеры и имеем хорошую договорную базу", – отметил дипломат.

Председатель Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов отметил, что Украина представлена ​​на рынке Казахстана широким спектром товаров. "Надеемся, что торговая миссия станет еще одной платформой для расширения экспортной корзины казахской продукции", – отметил он.