Казахстан шукає в Україні партнерів для налагодження виробництва фармацевтичної продукції

Казахські підприємства шукають в Україні партнерів для налагодження власного виробництва фармацевтичної продукції та одноразових медичних виробів. Також казахські підприємства зацікавлені у встановленні контактів з партнерами з України для постачання сільгосптехніки, налагодження випуску кондитерських виробів, консервів та для збільшення експорту борошна. Про це йшла мова на українсько-казахському бізнес-форумі, який організували Мінторгівлі та інтеграції Казахстану, Національна палата підприємців "Атамекен", Зовнішньоторгова палата Казахстану спільно з Торгово-промисловою палатою України за підтримки Посольства Казахстану в Україні. За два дні форуму підприємці провели понад 150 переговорів, повідомляє ТПП України.

"Протягом найближчих п’яти років Україна може стати однією з найбільш привабливих країн для казахського бізнесу. Україна має дуже тісні відносини з країнами Євросоюзу, і може бути виходом Казахстану на європейський ринок. З іншого боку, Казахстан є майданчиком для виходу на ринки країн Центральної Азії та Китаю", – зазначив президент ТПП України Геннадій Чижиков.

Надзвичайний і повноважний посол Казахстану в Україні Самат Ордабаєв відзначив, що умови для розвитку торгівельно-економічних відносин створюють понад 100 двохсторонніх угод. "Між Казахстаном та Україною немає ніяких ні політичних, ні економічних протиріч. Ми стратегічні партнери і маємо добру договірну базу", – зазначив дипломат.

Голова Зовнішньоторгової палати Казахстану Аян Єрєнов відзначив, що Україна представлена на ринку Казахстану широким спектром товарів. "Сподіваємось, що торгова місія стане ще однією платформою для розширення експортної корзини казахської продукції", – зазначив він.