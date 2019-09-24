Forward Bank несет выгоду с "КОКО КАРД"

Forward Bank анонсировал запуск обновленной линейки платежных дебетовых и кредитных карт "КОКО КАРД". Новые тарифно-сервисные пакеты дадут клиентам возможность получать высокие проценты на остаток собственных средств,кредитоваться на выгодных условиях, а также экономить на обслуживании и транзакциях, сообщает Минфин.

"Мы говорим не просто о выгоде, а о радости в жизни. Куры — простой народный образ. Они символизируют изобилие, хозяйственность, получение выгоды. Мы создали карточное решение "КОКО КАРД", чтобы куры, действительно, денег не клевали и несли исключительно золотые яйца", — рассказал о обновленном карточном решении "КОКО КАРД" Константин Кошеленко, заместитель Председателя Правления Forward Bank.

Как сообщается в официальном релизе банка, все типы карт обновленной линейки дают возможность бесконтактной оплаты PayPass. Держателям предложат бесплатное снятие собственных или кредитных средств наличными в банкоматной сети Forward Bank и в банкоматах других украинских банков. За безналичные расчеты клиенты банка получат возврат средств до 20% согласно ежемесячно обновляемым категориям кешбэков.

На остаток собственных средств на дебетовых картах "КОКО КАРД" будет начисляться одна из самых высоких на рынке процентных ставок — до 15% годовых. В случае перевода этих средств с текущего счета карты на депозитный вклад при помощи приложения "Forwardonline", разработанного для смартфонов на базе Android и IOs, банк предложит повышенную процентную ставку.

Кредитные карты "КОКО КАРД" банка Forward — это возможность воспользоваться кредитными средствами банка в пределах 100 тыс. грн., за возврат которых в течение 90 дней не начисляются проценты. За хранение собственных средств на кредитном карточном счете банк начислит дополнительную прибыль – до 12% годовых.

Приложение "Forwardonline" позволит держателям карт не только выгодно копить, но и существенно экономить. Переводы между картами "КОКО КАРД" в системе дистанционного управления финансами "Forwardonline" бесплатны, как и переводы собственных или кредитных средств с "КОКО КАРД" на карты других банков.Также бесплатно информирование о движении средств на счетах с помощью PUSH-уведомлений приложения на смартфоне. Обладателям "КОКО КАРД", которые активно используют их для расчетов или имеют остаток собственных средств свыше тысячи гривен, банк предоставляет бесплатное обслуживание карты.

По словам пресс-службы ForwardBank, оформление "КОКО КАРД" станет доступно украинцам с 24 сентября 2019 года в его отделениях, кредитных центрах и мини-офисах по всей Украине. Также есть возможность дистанционно заказать "КОКО КАРД": заявку на ее выпуск можно оформить в интернет-банкинге или в приложении "Forward online", а курьерская служба доставить карту клиенту.