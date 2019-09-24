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24 вересня 2019, вівторок, 15:36 366 Прес-реліз
Економіка 2019-09-24T16:45:01+03:00
Українські Новини
Forward Bank несе вигоду з "КОКО КАРД"

Forward Bank несе вигоду з "КОКО КАРД"

Forward Bank анонсував запуск оновленої лінійки платіжних дебетових і кредитних карток "КОКО КАРД". Нові тарифно-сервісні пакети дадуть клієнтам можливість отримувати високі відсотки на залишок власних коштів, кредитуватися на вигідних умовах, а також економити на обслуговуванні і транзакції, повідомляє Мінфін.

"Ми говоримо не просто про вигоду, а про радості в житті. Кури — простий народний спосіб. Вони символізують достаток, хазяйновитість, отримання вигоди. Ми створили карткове рішення "КОКО КАРД", щоб кури, дійсно, грошей не клювали і несли виключно золоті яйця", — розповів про оновлене карткове рішення "КОКО КАРД" Костянтин Кошеленко, заступник голови правління Forward Bank.

Як повідомляється в офіційному релізі банку, всі типи карток оновленої лінійки дають можливість безконтактної оплати PayPass. Власникам запропонують безкоштовне зняття власних або кредитних коштів готівкою у банкоматній мережі Forward Bank і банкоматах інших українських банків. За безготівкові розрахунки клієнти банку отримають повернення коштів до 20% щомісяця згідно оновлюваним категоріям кешбеків.

На залишок власних коштів на дебетових картах "КОКО КАРД" буде нараховуватися одна з найвищих на ринку процентних ставок — до 15% річних. У разі переведення цих коштів з поточного рахунку карти на депозитний вклад за допомогою програми "Forward online", розробленого для смартфонів на базі Android і IOs, банк запропонує підвищену відсоткову ставку.

Кредитні картки "КОКО КАРД" банку Forward — це можливість скористатися кредитними коштами банку в межах 100 тис. грн, за повернення яких протягом 90 днів не нараховуються відсотки. За зберігання власних коштів на кредитному картковому рахунку банк нарахує додатковий прибуток – до 12% річних.

Додаток "Forwardonline" дозволить власникам карток не тільки вигідно збирати, але й істотно заощаджувати. Перекази між картками "КОКО КАРД" в системі дистанційного керування фінансами "Forwardonline" безкоштовні, як і перекази власних або кредитних коштів з "КОКО КАРД" на картки інших банків.Також безкоштовне інформування про рух коштів на рахунках за допомогою PUSH-повідомлень додатку на смартфоні. Власникам "КОКО КАРД", які активно використовують їх для розрахунків або мають залишок власних коштів понад тисячі гривень, банк надає безкоштовне обслуговування карти.

За словами прес-служби ForwardBank, оформлення "КОКО КАРД" стане доступно українцям з 24 вересня 2019 року в його відділеннях, кредитних центрах і міні-офісах по всій Україні. Також є можливість дистанційно замовити "КОКО КАРД": заявку на її випуск можна оформити в інтернет-банкінгу або в додатку "Forward online", а кур'єрська служба доставить картку клієнту.

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