Эксперты назвали два пути выхода из кризиса для национального авиарынка, - СМИ

Экономические перспективы развития на базе аэропорта "Борисполь" транзитного авиационного хаба оказались под угрозой. Украину на международном рынке теснят ближайшие конкуренты. Но сегодня еще можно найти драйверы для развития отрасли. Для этого Украина должна решить существующие проблемы по двум путям – анализируют эксперты в статье "Воздушный коридор для национальной авиации".

Правительственной концепцией аэропорту поставлена амбициозная цель по модели развития транзитного хаба к 2045 г. обслуживать 54 млн пассажиров в год, говорится в публикации. Базовый авиаперевозчик в "Борисполе" авиакомпания МАУ, которая и строит свой бизнес по сетевой модели. В том числе развивая транзитный путь – Запад-Восток. Но из-за необходимости облета территорий РФ и высокой фискальной нагрузки в Украине этот перелет через Киев для авиакомпаний становится не выгодным. А Украина уступает международный рынок ряду стран: Турция, Беларусь. Польша и др.

Например, как рассказал эксперт Дмитрий Марунич, "в результате закрытия авиасообщения бОльшая часть пассажиров стала летать через Минск, как наиболее удобный узел пересадки. За время действия запрета Минск в три раза увеличил свой траффик, построил новый терминал и продолжает интенсивно развивается. Украинские авиакомпании подсчитывают как прямые убытки из-за облета территории (удлинение рейса и стоимости маршрута за счет более длительного нахождения в небе и расхода топлива), так и косвенные – от потери прямого пассажиропотока".

Поэтому, эксперты считают, что первый путь выхода из кризисной ситуации: пересмотр отношений режима авиасообщений между Россией и Украиной. Как минимум снятие запретов на транзитное использование авиапространства.



"Причем, что интересно, другие виды транспортного сообщения с РФ не запрещены – в РФ ходят и поезда (самые прибыльные на УЗ!), и автобусы. Да и собственно, автомобилем можно проехать как через официальную границу, так и через "дыры" в ней. Вопрос риторический – в чем тогда смысл запрета самых безопасных авиационных перевозок? И вопрос уже не риторический, а в адрес антимонопольного комитета: нет ли тут дискриминации конкретно авиаперевозчиков?", – считает экономический эксперт Дмитрий Джангиров.

Второй путь, как утверждают в статье эксперты, – правительству нужно убрать акциз на топливо и НДС на внутренние рейсы как это принято в Евросоюзе. Таким образом украинские авиаперевозчики получат экономические компенсаторы и одинаковые экономические условия с европейскими конкурентами.