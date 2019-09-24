Експерти назвали два шляхи виходу з кризи для національного авіаринку, - ЗМІ

Економічні перспективи розвитку на базі аеропорту "Бориспіль" транзитного авіаційного хаба опинилися під загрозою. Україну на міжнародному ринку тіснять найближчі конкуренти. Але сьогодні ще можна знайти драйвери для розвитку галузі. Для цього Україна повинна вирішити існуючі проблеми двома шляхами – аналізують експерти у статті "Повітряний коридор для національної авіації".

Урядовою концепцією аеропорту поставлена амбітна мета моделі розвитку транзитного хаба до 2045 р. обслуговувати 54 млн пасажирів в рік, йдеться у публікації. Базовий авіаперевізник у "Борисполі" авіакомпанія МАУ, яка й будує свій бізнес з мережевої моделі. У тому числі розвиваючи транзитний шлях – Захід-Схід. Але через необхідність обльоту територій РФ і високого фіскального навантаження в Україні цей переліт через Київ для авіакомпаній стає не вигідним. А Україна поступається міжнародним ринком ряду країн: Туреччина, Білорусь, Польща та ін.

Наприклад, як розповів експерт Дмитро Марунич, "в результаті закриття авіасполучення велика частина пасажирів стала літати через Мінськ, як найбільш зручний вузол пересадки. За час дії заборони Мінськ у три рази збільшив свій трафік, побудував новий термінал і продовжує інтенсивно розвивається. Українські авіакомпанії підраховують як прямі збитки через обліт території (подовження рейсу і вартості маршруту за рахунок більш тривалого знаходження в небі і витрати палива), так і непрямі – від втрати прямого пасажиропотоку".

Тому, експерти вважають, що перший шлях виходу з кризової ситуації: перегляд відносин режиму авіасполучень між Росією та Україною. Як мінімум зняття заборон на транзитне використання авіапростору.



"Причому, що цікаво, інші види транспортного сполучення з РФ не заборонені - в РФ ходять поїзди (найприбутковіші на УЗ!), і автобуси. Та й власне, автомобілем можна проїхати як через офіційний кордон, так і через "дірки" в ньому. Питання риторичне – у чому тоді сенс заборони найбезпечніших авіаційних перевезень? І питання вже не риторичне, а на адресу антимонопольного комітету: чи немає тут дискримінації конкретно авіаперевізників?", – вважає економічний експерт Дмитро Джангіров.

Другий шлях, як стверджують у статті експерти, уряду потрібно прибрати акциз на паливо і ПДВ на внутрішні рейси як це прийнято в Євросоюзі. Таким чином українські авіаперевізники отримають економічні компенсатори і однакові економічні умови з європейськими конкурентами.