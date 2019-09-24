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24 сентября 2019, вторник, 14:25 420
Экономика 2019-09-24T14:45:02+03:00
Українські Новини
Бюджет-2020 ничем не отличается от бюджетов Яценюка и Гройсмана при Порошенко, - Медведчук

Бюджет-2020 ничем не отличается от бюджетов Яценюка и Гройсмана при Порошенко, - Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба
Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что тот бюджет на 2020 год, который представила команда нынешнего главы государства Владимира Зеленского, ничем не отличается от бюджетов правительств при предыдущем президенте Петре Порошенко.

Об этом Виктор Медведчук, народный депутат Украины IX созыва, сообщил в эфире социально-политического ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112 Украина", передает сайт платфомы.

"Так вот, если сравнивать этот бюджет с теми бюджетами, которые были при Яценюке и Гройсмане в течение последних пяти лет, то он ничем, абсолютно ничем не отличается. И есть масса параметров, которые мы услышали сегодня от министра финансов; есть масса параметров, которые мы увидели непосредственно в тексте, который сейчас готовится к первому чтению, утверждению в первом чтении (это будет в октябре месяце уже, где-то планируется к 18-му числу). И мы увидели то, что это антисоциальный бюджет", ‒ отметил Медведчук.

Политик также подчеркнул, что представленный премьером Гончаруком бюджет на 2020 год не свидетельствует о росте экономики в стране, а также не соответствует ожиданиям украинцев, которые выразили поддержку Зеленскому на президентских выборах.

"Этот бюджет не говорит и не свидетельствует об экономическом росте. Потому что если рост, который был запланирован бюджетом в текущем, 2019 году, составляет 3,2 роста экономики, то в этом бюджете предлагается его сделать 3,3. И если вспомнить заявления последние и обещания представителя команды Зеленского премьер-министра Гончарука, то вы помните о том, что он сказал: за пять лет наша команда обеспечит рост экономики и ВВП на 40%. Каждый год это будет 6, 7, 8%. Вы сами понимаете, планирование 3,3 говорит о том, что, конечно же, этого роста нет, этого роста (как минимум в 2020 году) не будет", ‒ резюмировал Виктор Медведчук.

Напомним, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук назвал бюджет премьера Гончарука на 2020 год "антисоциальным" и заявил, что его фракция не будет голосовать за предложенный в такой редакции государственный бюджет на следующий год.

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