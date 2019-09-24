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24 сентября 2019, вторник, 13:37 279
Политика 2019-09-24T13:37:56+03:00
Українські Новини
Заместитель Кличко Давтян отказался увольняться

Заместитель Кличко Давтян отказался увольняться

Бывший заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Давтян отрицает написание заявления об отставке.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Господин (мэр Киева, глава КГГА Виталий) Кличко на пресс-конференции заявил, что я написал заявление об увольнении с должности заместителя председателя КГГА. По этическим соображениям критиковать не буду. Скажу лишь, что заявление не писал, писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей", - написал он.

Также он заявил, что Кличко борется за свое политическое будущее и "тут уж не до сантиментов или мужского достоинства".

Как сообщали Українськi Новини, 23 сентября на пресс-конференции Кличко заявил об увольнении заместителей главы КГГА Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко.

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