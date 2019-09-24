Заместитель Кличко Давтян отказался увольняться

Бывший заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Давтян отрицает написание заявления об отставке.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Господин (мэр Киева, глава КГГА Виталий) Кличко на пресс-конференции заявил, что я написал заявление об увольнении с должности заместителя председателя КГГА. По этическим соображениям критиковать не буду. Скажу лишь, что заявление не писал, писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей", - написал он.

Также он заявил, что Кличко борется за свое политическое будущее и "тут уж не до сантиментов или мужского достоинства".

Как сообщали Українськi Новини, 23 сентября на пресс-конференции Кличко заявил об увольнении заместителей главы КГГА Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко.