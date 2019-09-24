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24 сентября 2019, вторник, 12:52 262
Европа 2019-09-24T12:53:45+03:00
Українські Новини
В семейный склеп или рядом с женой: куда хотят перезахоронить испанского диктатора Франко

В семейный склеп или рядом с женой: куда хотят перезахоронить испанского диктатора Франко

Монументальный комплекс Долина Павших в Испании. Фото: Turbina
Монументальный комплекс Долина Павших в Испании. Фото: Turbina

Верховный суд Испании должен принять решение, следует ли эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко, сообщают "BBC".

Социалистическое правительство Испании хочет переместить останки диктатора из государственного мавзолея на менее спорную территорию, но семья Франко обжаловала эксгумацию.

Проблема перезахоронения диктатора разделила общество в Испании. Он похоронен вместе с десятками тысяч погибших в результате гражданской войны в огромном мавзолее недалеко от Мадрида, Долине павших. Многие осуждают комплекс как памятник триумфа фашизма. Он стал важным местом для радикальных правых.

"Идея о том, что люди, которые были убиты войсками Франко, похоронены вместе с Франко, очень абсурдна, и они до сих пор прославляют его, как будто он был спасителем Испании", - прокоментировала сложившуюся ситуацию местная жительница. 

Правительство одобрило эксгумацию останков Франко в августе. Его планируют перезахоронить рядом с женой на кладбище Эль Пардо к северу от Мадрида, где похоронены другие политики. Но семья Франко, которая предпочла бы, чтобы его тело вообще не трогали, хочет, чтобы он лежал в семейном склепе в соборе Альмудена - прямо в центре столицы.

Правительство утверждает, что бывшего диктатора нельзя размещать где-то, где его можно будет прославлять. Спор вокруг Франко происходит на фоне политического кризиса в Испании, когда страна готовится к четвертым всеобщим выборам за четыре года, которые пройдут 10 ноября.

Как сообщали Українські Новини, тело Сальвадора Дали эксгумировали для установления отцовства. Ранее в Испании нашли мертвым главу предвыборного штаба Ксении Собчак.

Напомним, в 2015 ​во Львове перезахоронили 511 жертв коммунистического режима.

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