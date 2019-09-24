В семейный склеп или рядом с женой: куда хотят перезахоронить испанского диктатора Франко

Верховный суд Испании должен принять решение, следует ли эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко, сообщают "BBC".\r\nСоциалистическое правительство Испании хочет переместить останки диктатора из государственного мавзолея на менее спорную территорию, но семья Франко обжаловала эксгумацию.\r\nПроблема перезахоронения диктатора разделила общество в Испании. Он похоронен вместе с десятками тысяч погибших в результате гражданской войны в огромном мавзолее недалеко от Мадрида, Долине павших. Многие осуждают комплекс как памятник триумфа фашизма. Он стал важным местом для радикальных правых.\r\n"Идея о том, что люди, которые были убиты войсками Франко, похоронены вместе с Франко, очень абсурдна, и они до сих пор прославляют его, как будто он был спасителем Испании", - прокоментировала сложившуюся ситуацию местная жительница. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПравительство одобрило эксгумацию останков Франко в августе. Его планируют перезахоронить рядом с женой на кладбище Эль Пардо к северу от Мадрида, где похоронены другие политики. Но семья Франко, которая предпочла бы, чтобы его тело вообще не трогали, хочет, чтобы он лежал в семейном склепе в соборе Альмудена - прямо в центре столицы.\r\nПравительство утверждает, что бывшего диктатора нельзя размещать где-то, где его можно будет прославлять. Спор вокруг Франко происходит на фоне политического кризиса в Испании, когда страна готовится к четвертым всеобщим выборам за четыре года, которые пройдут 10 ноября.\r\nКак сообщали Українські Новини, тело Сальвадора Дали эксгумировали для установления отцовства. Ранее в Испании нашли мертвым главу предвыборного штаба Ксении Собчак. \r\nНапомним, в 2015 во Львове перезахоронили 511 жертв коммунистического режима.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n