25.09.19 13:00 Круглый стол об инициативе обязательного использования РРО

25 сентября 2019 года, в 13:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол о последних законодательных инициативах, которые охватывают деятельность малого и среднего бизнеса, в частности об обязательном использовании РРО - регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов).\r\nУчастники:\r\n\r\n Леонид Запорожец, председатель Черкасского городского профсоюза предпринимателей и работников торговли, общественного питания и услуг;\r\n Эдуард Курганский, председатель ОО "Комитет предпринимателей Украины";\r\n Борис Емельдеш, президент ОО "Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей";\r\n Коробка Валентина, председатель ОО "Свободный профсоюз предпринимателей Украины";\r\n Андрей Карпов (Полтава), блогер;\r\nА также народные депутаты Украины Нина Южанина, Артур Герасимов, Ростислав Павленко. \r\n\r\nАккредитация СМИ на месте.\r\n Контактное лицо: (068) 827-09-27 Анна Глухенькая\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСсылка на просмотр онлайн-трансляции:\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos\r\nhttps:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal\r\nАдрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n