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24 сентября 2019, вторник, 12:39 9
Пресс-центр 2019-09-24T12:52:14+03:00
Українські Новини
25.09.19 13:00 Круглый стол об инициативе обязательного использования РРО

25.09.19 13:00 Круглый стол об инициативе обязательного использования РРО

25 сентября 2019 года, в 13:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол о последних законодательных инициативах, которые охватывают деятельность малого и среднего бизнеса, в частности об обязательном использовании РРО - регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов).

Участники:

  • Леонид Запорожец, председатель Черкасского городского профсоюза предпринимателей и работников торговли, общественного питания и услуг;
  • Эдуард Курганский, председатель ОО "Комитет предпринимателей Украины";
  • Борис Емельдеш, президент ОО "Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей";
  • Коробка Валентина, председатель ОО "Свободный профсоюз предпринимателей Украины";
  • Андрей Карпов (Полтава), блогер;
  • А также народные депутаты Украины Нина Южанина, Артур Герасимов, Ростислав Павленко.

Аккредитация СМИ на месте.

Контактное лицо: (068) 827-09-27 Анна Глухенькая

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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