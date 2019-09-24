По делу "Роттердам+" нет доказательной базы, - Корольчук

За три года расследования НАБУ не собрало доказательную базу по делу "Роттердам+", в суде оно развалится. Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире 112 канала.

"Уже почти три года длится это расследование. И в течение двух предыдущих лет, это уже третий, фактически как таковой доказательной базы не было собрано. То есть, к сегодняшнему моменту, в принципе, даже в суде, насколько я знаю, не понимают, какой будет основное доказательство того, что "Роттердам+" наносил убытки. Скажем так, кому? Государству, правительству, конкретным предприятиям? Если мы помним, то претензия НАБУ свелась к тому, что 18 миллиардов гривен, - это были даже не убытки, а потерянная выгода, которую недополучили фактически потребители. То есть, такой формулировки в законодательстве Украины нет, в криминальном кодексе нет", - сказал Корольчук.

Эксперт отметил, что даже позиция самого НАБУ относительно дела в последнее время изменилась, и там признали, что не имеют претензий к ценовому индексу АРI2. Но напомнил, что отечественные и международные компании провели ряд исследований, которыми подтверждена обоснованность формулы.

"Когда уже НАБУ в настоящий момент на ходу меняет свою позицию, оказывается, что, например, АРI2 индекс их устраивает, то есть цена. То есть, "Роттердам", выходит, уже понятный для них, такая формула имеет право на существование. До того это все отбрасывалось представителями НАБУ. А вот вопрос плюс, доставки, - для них еще остается открытым этот вопрос. Но меня удивляет, например, что сколько было исследований, которые были проведены, это и "Эрстен Янг" проводил, известная аудиторская компания, "Айчиес маркет", британская компания известная, что на рынке энергетики работает, "Еврокол", международная организация, которая проводила исследование, - они все признали тот факт, что этот плюс так называемый уже входит в саму эту формулу, точнее индекс, который ты закладываешь в этот уголь", - объяснил Корольчук.

Эксперт также обратил внимание, что на совещании у президента по энергетическим вопросам было признано - на сегодня цена угля по формуле "Роттердам+" является самой дешевой. Однако в Украине невозможно купить его по такой цене.

"Оказалось, что если сегодня завозить уголь из Роттердама, по формуле "Роттердам+", это АРI2 так называемый индекс, регион Ара, то там цена выходит практически 1800 гривен за 1 тонну. С другой стороны, этого угля не так и много на мировом рынке. То есть, купить его по такой цене сегодня, например, не получается. Например, компания ДТЭК, которая объявляла открытые тендеры закупки этого угля, они провели несколько торгов, и на этом закончилась история. Никто не готов привезти по такой цене", - сказал Корольчук.

Напомним, по информации СМИ, на совещании у президента по энергетическим вопросам, которое состоялось 19 августа, выяснилось, что покупать уголь по цене, рассчитанной по формуле "Роттердам+", на сегодня дешевле, чем импортировать его из ЮАР, США или Колумбии. Цена по "Роттердам +" составляет 1,74 тыс. грн за тонну, импорт из Колумбии и США - 1,9 тыс. грн за тонну, из ЮАР - 1,8 тыс. грн за тонну.