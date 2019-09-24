У справі "Роттердам+" немає доказової бази, - Корольчук

За три роки розслідування НАБУ не зібрало доказової бази у справі "Роттердам+", в суді вона розвалиться. Про це заявив член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі 112 каналу.

"Вже майже три роки триває це розслідування. І протягом двох попередніх років, це вже третій, фактично як такої доказової бази не було зібрано. Тобто, до сьогоднішнього моменту, в принципі, навіть в суді, наскільки я знаю, не розуміють, який буде основний доказ того, що "Роттердам+" завдавав збитків. Скажімо так, кому? Державі, уряду, конкретним підприємствам? Якщо ми пам’ятаємо, то претензія НАБУ звелася до того, що 18 мільярдів гривень - це були навіть не збитки, а втрачена вигода, яку недоотримали фактично споживачі. Тобто, такого формулювання в законодавстві України немає, в кримінальному кодексі немає", - сказав Корольчук.

Експерт зазначив, що навіть позиція самого НАБУ щодо справи останнім часом змінилась, і там визнали, що не мають претензій до цінового індексу АРІ2. Та нагадав, що вітчизняні і міжнародні компанії провели низку досліджень, якими підтверджено обґрунтованість формули.

"Коли вже НАБУ зараз по ходу міняє свою позицію, виявляється, що, наприклад, АРІ2 індекс їх влаштовує, тобто ціна. Тобто, "Роттердам", виходить, вже зрозумілий для них, така формула має право на існування. До того це все відкидалося представниками НАБУ. А от питання плюс, доставки - для них ще залишається відкритим це питання. Але мене дивує, наприклад, що скільки було досліджень, які були проведені, це і "Ерстен Янг" проводив, відома аудиторська компанія, "Айчіес маркет", британська компанія відома, яка на ринку енергетики працює, "Єврокол", міжнародна організація, яка проводила дослідження, - вони всі визнали той факт, що цей плюс так званий вже входить в саму цю формулу, точніше індекс, який ти закладаєш в це вугілля", - пояснив Корольчук.

Експерт також звернув увагу, що на нараді у президента з енергетичних питань було визнано - на сьогодні ціна вугілля за формулою "Роттердам+" є найдешевшою. Проте в Україні неможливо купити його за такою ціною.

"Виявилося, що якщо сьогодні завозити вугілля з Роттердаму, по формулі "Роттердам+", це АРІ2 так званий індекс, регіон Ара, то там ціна виходить практично 1800 гривень за 1 тонну. З іншої сторони, цього вугілля не так і багато на світовому ринку. Тобто, купити його по такій ціні сьогодні, наприклад, не виходить. Наприклад, компанія ДТЕК, яка оголошувала відкриті тендери закупівлі цього вугілля, вони провели декілька торгів, і на цьому закінчилася історія. Ніхто не готовий привезти по такій ціні", - сказав Корольчук.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, на нараді у президента з енергетичних питань, яка відбулася 19 серпня, з'ясувалось, що купувати вугілля за ціною, розрахованою за формулою "Роттердам+", на сьогодні дешевше, ніж імпортувати його з ПАР, США або Колумбії. Ціна за "Роттердам +" становить 1,74 тис грн за тонну, імпорт з Колумбії та США - 1,9 тис. грн за тонну, з ПАР - 1,8 тис. грн за тонну.