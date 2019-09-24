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24 сентября 2019, вторник, 10:58 390 Пресс-релиз
Интернет и IT 2019-09-24T13:30:03+03:00
Українські Новини
Более 7 млн ​​абонентов Киевстар воспользовалось 4G-интернетом

Более 7 млн ​​абонентов Киевстар воспользовалось 4G-интернетом

По итогам августа 2019 года количество клиентов Киевстар, которые воспользовались 4G-интернетом, выросло почти в четыре раза, по сравнению с августом прошлого года – до 7 млн 250 тысяч абонентов. Тогда как в августе 2018 года их было 1 млн 950 тысяч. Об этом говорится в сообщении компании.

В течение лета 4G-абонентов оператора стало больше сразу на 1 млн. Стремительный рост связан с несколькими факторами. Во-первых, с выгодным предложением "Лето 4G безлимита", благодаря которой клиенты компании могли пользоваться скоростным 4G без тарификации, то есть без списания мегабайт.

Во-вторых, благодаря постоянному расширению покрытия 4G от Киевстар. Сейчас сеть четвертого поколения работает в 6680 больших и малых городах и поселках, где проживает 28,6 млн человек. А это – почти 70% населения.

Также Киевстар предлагает много удобных способов заменить старую SIM-карту на USIM с поддержкой 4G. Бесплатно в одном из 460 фирменных магазинов оператора или в одном из более чем 8000 тысячи магазинов-партнеров Киевстар. Бесплатно заказав USIM с доставкой через "Укрпочту" или самостоятельно приобретая новый стартовый пакет с 4G. Все детали доступны по ссылке.

Напомним, что по данным* независимых экспертов, в сети Киевстар средняя скорость мобильного интернета самая высокая среди всех мобильных операторов Украины. Такие данные приводит в исследовании за 2018 год международная компания Ookla. А в 2019 году новое исследование французской компании nPerf подтвердило высокое качество и скорость услуг мобильной передачи данных в сети Киевстар.

*Результаты исследования компании Ookla приведены за период с 1 января по 31 декабря 2018 года. Подробная информация доступна на сайте компании по ссылке. Результаты исследования компании nPerf приведены за период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года. Подробная информация также доступна на сайте компании по ссылке.
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