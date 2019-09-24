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24 сентября 2019, вторник, 10:44 623
Политика 2019-09-24T10:46:28+03:00
Українські Новини
Новый президент Украины стоит перед определяющим выбором, - Financial Times

Новый президент Украины стоит перед определяющим выбором, - Financial Times

Чтобы стать модернизирующим реформатором, президент Украины Владимир Зеленский должен дистанцироваться от олигархов. Такое мнение высказывает редакция Financial Times в материале "Ukraine’s new president faces a defining choice", информирует портал 112.ua.

FT обращает внимание на то, что в последние две недели в Украине начали происходить тревожные события.

"Миллиардер-олигарх Игорь Коломойский, подозреваемый в том, что помог привести г-на Зеленского к власти, но пробывший большую часть последних двух лет в изгнании, громко вернулся в украинскую столицу. Затем премьер-министр сообщил, что Киев готов к мировому соглашению по "ПриватБанку", который находился у Коломойского в совместном владении, пока не был национализирован в 2016 году с предполагаемой дырой в 5,5 млрд долларов на счетах. Киев пытается вернуть миллиарды с помощью уголовных обвинений против олигарха. Последний утверждает, что это дело было сфабриковано предыдущим правительством, чтобы захватить его ценный актив. Однако сделка по возврату банка или снятию претензий к г-ну Коломойскому не только рискует поставить под угрозу будущее финансирование от МВФ и других западных партнеров, которые настаивали на национализации ПриватБанка для защиты финансовой стабильности. Это может подорвать и другие позитивные шаги правительства", - говорится в материале.

Журналисты подчеркивают, что сторонники Запада, жаждущие увидеть, как Украина, наконец, отказалась от своей клептократической модели, в значительной степени дали Зеленскому преимущество, даже несмотря на то, что телевизионный комик получил известность благодаря передачам на канале г-на Коломойского.

"Но они упустили из виду назначение президентом Андрея Богдана - адвоката Коломойского - своим руководителем аппарата. Инвесторы приветствовали назначенного президентом 35-летнего премьер-министра - Алексея Гончарука. Он начал активную программу по легализации продаж сельхозугодий, приватизации государственных предприятий, либерализации рынка труда, противодействию рейдерству и усилению защиты собственности. Однако 10 сентября в кабинете президента был заснят улыбающийся Коломойский с Зеленским и Богданом. А затем премьер-министр в интервью FT обмолвился, что Зеленский хочет "искать совместные решения" в отношении ПриватБанка, хотя позднее заявил, что его неправильно истолковали", - сказано в материале.

Журналисты Financial Times отмечают, что в Украине начали происходить и другие тревожные вещи. "Полиция совершила налет на штаб-квартиру "ПриватБанка" и дом Валерии Гонтаревой, экс-главы центрального банка, который в последние годы руководил очисткой банковского сектора Украины, включая национализацию банка Коломойского. В прошлый вторник дача Гонтаревой под Киевом сгорела в результате явного поджога. Коломойский настаивает на том, что не он стоит за этими инцидентами. Впрочем, кто бы ни был ответственен за это, они олицетворяют возвращение к темным путям Украины 20 лет назад - а это полная противоположность той картинке, которое страна хочет собой представлять", - говорится в статье.

Также издание отмечет, что особенно сейчас, когда Зеленский был втянут в международный резонанс из-за сообщений о том, что президент США Дональд Трамп попросил его провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. "Последнее, что ему сейчас нужно, это крупный внутренний скандал. Любое урегулирование вопроса ПриватБанка должно предусматривать максимальное восстановление активов у его бывших владельцев и должно быть согласовано с МВФ. Помимо этого, президент стоит перед определяющим выбором. Многие украинцы считают, что его предшественник, миллиардер Петр Порошенко, не смог сбросить с себя мантию олигарха и стать настоящим государственным реформатором государственным деятелем. Г-н Зеленский должен решить, хочет ли он быть "слугой народа" (в соответствии с названием выведшего его в президенты сериала и его партии) или слугой олигархов", - констатировали журналисты.

Напомним, обозреватель агентства Bloomberg Леонид Бершидский считает, что ситуация вокруг "ПриватБанка" и Коломойского, который после президентских выборов нарастил свое влияние и претендует на возвращение ему финучреждения, может подорвать власть Зеленского, если он уступит олигарху.

Больше новостей о: Приватбанк Financial Times Владимир Зеленский Игорь Коломойский

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