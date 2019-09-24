Даже наличие работы не гарантирует гражданам защиту от бедности, - Левочкин

Украина в последние годы превратилась в самую бедную страну Европы, свидетельством чего является чрезвычайно низкий показатель ВВП на душу населения, который в прошлом году составил в Украине около 3,1 тысячи долларов на человека. Народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с запросом, в котором требует безотлагательно принять меры, направленные на системное и комплексное решение вопросов бедности граждан, которые среди прочего предусматривали бы стимулирование создания новых рабочих мест, увеличение размера прожиточного минимума и так далее, информирует персональный портал политика.

Политик обратил внимание правительства на тот тревожный факт, что в Украине даже наличие работы не гарантирует гражданам защиту от бедности. В прошлом году почти каждый пятый работающий находился за чертой бедности, поскольку их доходы были ниже фактического прожиточного минимума. В частности, это объясняется тем, что минимальная зарплата, хоть и выросла номинально за последние 5 лет в 3,5 раза (с 1218 грн на начало 2014 году до 4173 грн в 2019 году), но всё ещё не превышает фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц (4776 грн на июль 2019 с обязательными выплатами).

"В Украине трудно найти работу с достойной оплатой труда. Это подтверждается тем, что большая часть работников в нашей стране получает зарплату ниже среднего уровня по экономике. В частности, в июне текущего года, когда средняя зарплата была на уровне 10 783 грн, меньше этой суммы заработок получали почти 63% работников", - отметил Сергей Левочкин.

По его словам, негативные тенденции вместе с затяжными кризисными процессами в экономике обусловливают сохранение в Украине высокого уровня безработицы, который в 1-м квартале текущего года составил более 9%. Это значительно выше, чем в странах нашего региона и в среднем по ЕС. Например, по данным Евростата, в мае текущего года безработица в Польше составила 3,8%, Словакии - 5,4%, Чехии - 4,1%, Румынии - 4%, а в среднем по ЕС - 6,3%.

Народный депутат отметил, что невозможность найти на Родине достойную работу заставляет наших граждан массово мигрировать за границу. Согласно данным экспертов, выехать из Украины по этой причине пришлось около 4-6 млн человек, а некоторые оценки, учитывающие сезонную трудовую миграцию, увеличивают эту цифру до 9 млн.

"Вышеуказанные негативные тенденции убедительно свидетельствуют о недостаточной эффективности действий предыдущего правительства в направлении борьбы с обнищанием граждан. С учетом этого глубокую обеспокоенность вызывает в основном формальный характер мероприятий, предусмотренных утвержденным предыдущим правительством планом по реализации Стратегии преодоления бедности в текущем году", - подытожил Сергей Левочкин.