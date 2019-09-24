Под Киевом случилось масштабное ДТП: столкнулись 7 машин, фура раздавила автомобиль

В городе Бровары, что под Киевом, в результате аварии столкнулись более семи автомобилей. Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.\r\nПо информации СМИ, ДТП произошло утром во вторник, 24 сентября, на кольцевой дороге города. Водителя автомобиля Nexia зажало. Детали аварии устанавливаются.\r\nВ публикации отмечается, что столкнулось более семи автомобилей, а в Daewoo Nexia зажало водителя. На ролике заметно, что в ДТП попала и фура, которая просто сжала одну из машин гармошкой. Кроме легковушек в аварию также попала "ГАЗель".\r\nНа месте работают спасатели и полиция. Причины аварии сейчас устанавливаются.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВнимание, на видео присутствует ненормативная лексика!\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 21 сентября девять человек погибли и четверо травмированы вследствие дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки и грузового автомобиля в Одесской области.\r\nЗадержан водитель грузовика, убивший в ДТП 9 человек в Одесской области.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n