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24 сентября 2019, вторник, 09:43 338
Происшествия 2019-09-24T09:44:09+03:00
Українські Новини
Под Киевом случилось масштабное ДТП: столкнулись 7 машин, фура раздавила автомобиль

Под Киевом случилось масштабное ДТП: столкнулись 7 машин, фура раздавила автомобиль

В городе Бровары, что под Киевом, в результате аварии столкнулись более семи автомобилей. Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

По информации СМИ, ДТП произошло утром во вторник, 24 сентября, на кольцевой дороге города. Водителя автомобиля Nexia зажало. Детали аварии устанавливаются.

В публикации отмечается, что столкнулось более семи автомобилей, а в Daewoo Nexia зажало водителя. На ролике заметно, что в ДТП попала и фура, которая просто сжала одну из машин гармошкой. Кроме легковушек в аварию также попала "ГАЗель".

На месте работают спасатели и полиция. Причины аварии сейчас устанавливаются.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщали Українськi Новини, 21 сентября девять человек погибли и четверо травмированы вследствие дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки и грузового автомобиля в Одесской области.

Задержан водитель грузовика, убивший в ДТП 9 человек в Одесской области.

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