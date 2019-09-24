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24 сентября 2019, вторник, 09:13 73
Европа 2019-09-24T10:45:02+03:00
Українські Новини
Подписана военная декларация: в Польшу прибудет тысяча американских военных

Подписана военная декларация: в Польшу прибудет тысяча американских военных

Польша. Фото: mediabakery.com
Польша. Фото: mediabakery.com

Президенты Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке подписали военную декларацию по размещению в Польше увеличенного контингента американских войск. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Подписанная в Нью-Йорке декларация об углублении сотрудничества в области обороны является подробным описанием декларации о сотрудничестве в области обороны от 12 июня этого года, которая подтверждает пребывание в Польше 4500 военного персонала США и объявляет о развертывании еще около тысячи человек.

Также Польша и США согласовали места для усиления присутствия американских войск в Польше. Потенциальными местами являются Вроцлав, Ласк и Люблинец. Ведется диалог о местоположении боевой группы танковой бригады.

Декларация также подчеркивает, что обе страны продолжают укреплять стратегические и оборонительные отношения, "которые улучшают нашу взаимную безопасность и безопасность Организации Североатлантического договора".

Напомним, Министерство иностранных дел (МИД) сообщает, что Украина намерена активизировать диалог с Организацией североатлантического договора (НАТО) из-за прекращения действия "Договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности" (Договор о РСМД) в то время, как арестованный российский ракетный комплекс передали украинским военным.

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