Подписана военная декларация: в Польшу прибудет тысяча американских военных

Президенты Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке подписали военную декларацию по размещению в Польше увеличенного контингента американских войск. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Подписанная в Нью-Йорке декларация об углублении сотрудничества в области обороны является подробным описанием декларации о сотрудничестве в области обороны от 12 июня этого года, которая подтверждает пребывание в Польше 4500 военного персонала США и объявляет о развертывании еще около тысячи человек.

Также Польша и США согласовали места для усиления присутствия американских войск в Польше. Потенциальными местами являются Вроцлав, Ласк и Люблинец. Ведется диалог о местоположении боевой группы танковой бригады.

Декларация также подчеркивает, что обе страны продолжают укреплять стратегические и оборонительные отношения, "которые улучшают нашу взаимную безопасность и безопасность Организации Североатлантического договора".

Напомним, Министерство иностранных дел (МИД) сообщает, что Украина намерена активизировать диалог с Организацией североатлантического договора (НАТО) из-за прекращения действия "Договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности" (Договор о РСМД) в то время, как арестованный российский ракетный комплекс передали украинским военным.