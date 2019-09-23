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23 сентября 2019, понедельник, 19:20 1110
Силовые структуры 2019-09-23T19:57:06+03:00
Українські Новини
За избиение журналиста националисту Цымбалюку светит 5 лет тюрьмы

За избиение журналиста националисту Цымбалюку светит 5 лет тюрьмы

В понедельник, 23 сентября, объявлено о завершении досудебного расследования по делу Влада Бовтрука, которого 2 июля избил националист Алексей Цымбалюк на Майдане Независимости во время акции сторонников Петра Порошенко. Об этом "Стране" сообщили в Нацполиции.

Нашему журналисту предоставлены для ознакомления материалы уголовного производства. Далее подозреваемому (Цымбалюку - Ред.) будет вручен обвинительный акт, после чего дело  направят в Шевченковский районный суд Киева.

Правовая квалификация дела - ч. 2 ст. 345-1 УК (умышленное причинение журналисту побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности).

Санкция статьи предусматривает наказание ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, что в июле 2019 года Национальная полиция завела уголовное дело относительно Цымбалюка, который сначала избил журналиста "Страны", а потом угрожал ему судьбой Олеся Бузины (то есть, убийством). По обоим фактам полиция возбудила уголовное дело. По делу об избиении Цымбалюку было вручено подозрение.

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