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23 вересня 2019, понеділок, 19:20 18
Силові структури 2019-09-23T20:45:01+03:00
Українські Новини
За побиття журналіста націоналісту Цимбалюку світить 5 років в'язниці

За побиття журналіста націоналісту Цимбалюку світить 5 років в'язниці

У понеділок, 23 вересня, оголошено про завершення досудового розслідування по справі Влада Бовтрука, якого 2 липня побив націоналіст Олексій Цимбалюк на Майдані Незалежності під час акції прихильників Петра Порошенка. Про це "Стране" повідомили в Нацполіції.

Нашому журналісту надані для ознайомлення матеріали кримінального провадження. Далі підозрюваному (Цимбалюку - Ред. буде вручено обвинувальний акт, після чого справу передадуть в Шевченківський районний суд Києва.

Правова кваліфікація справи - 2 ч. ст. 345-1 КК (умисне заподіяння журналістові побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з здійсненням цим журналістом законній професійній діяльності).

Санкція статті передбачає покарання обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, що в липні 2019 року Національна поліція завела кримінальну справу щодо Цимбалюка, який спочатку побив журналіста "Страни", а потім погрожував йому долею Олеся Бузини (тобто, вбивством). За обома фактами поліція порушила кримінальну справу. У справі про побиття Цимбалюку було вручено підозру.

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