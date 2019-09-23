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23 сентября 2019, понедельник, 18:30 16
Политика 2019-09-23T18:30:44+03:00
Українські Новини
Своей некомпетентностью Зеленский "перегрузил" горячую линию НАБУ

Своей некомпетентностью Зеленский "перегрузил" горячую линию НАБУ

НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро призвал президента Владимира Зеленского не распространять дезинформацию о полномочиях органа. Соответствующее заявление в понедельник, 23 сентября, было опубликовано на сайте Совета.

Таким образом общественники ответили на сегодняшнее видеообращение президента, в котором он призвал украинцев сообщать коррупционных преступлениях на горячую линию НАБУ. 

В Набсовете напомнили, что детективы Бюро занимаются только коррупционными правонарушениями, которые были совершены высшими должностными лицами и составляют угрозу национальной безопасности, о чем не сказал в своем обращении президент. А коррупционные преступления расследуют не только детективы НАБУ, но также и полиция Украины, и Госбюро расследований.

"Через ложную информацию о полномочиях Бюро горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях, которые не являются подследственными органа. Такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы Бюро и вызвать шквал негатива населения в связи с тем, что большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и полностью доверяют словам Президента. Следовательно, граждане будут требовать от органа расследования дел, которые ему не подследственны", - говорится в сообщении.

В Набсовете также призвали президента растолковать сферу ответственности НАБУ и указать, что по поводу коррупционных преступлений, которые не входят в компетенцию НАБУ, надо обращаться в Нацполицию, ГБР и СБУ. А также предложили рассмотреть предложение о создании универсальной горячей линии для сообщения о коррупции.

Как сообщали Українські новини, Зеленский призывает граждан массово "стучать" в НАБУ на коррупционеров.

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