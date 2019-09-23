Видео дня: пьяный водитель катера устроил крышесносный форсаж на Десенке

На реке Десенка правоохранительными органами был задержан водитель катера в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции, публикуя соответствующее видео.

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Во время патрулирования реки Десенка работники отдела полиции в речном порту "Киев" заметили катер, который задел своим верхним каркасом мост, и тот улетел в воду. Водитель пытался незаметно скрыться с места преступления, но верхняя часть крыши никак не отцеплялась от борта, тем самым не давая возможности полноценно управлять лодкой.

После задержания стало известно, что 54-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На мужчину составили административный протокол по ч. 5 ст. 130 (Управление транспортными средствами или суднами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления плавучих средств на срок от одного до трех лет, или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве три члена избиркомов явились пьяными на участки. Также в Киеве водитель пьяным сел за руль, а пассажиры авто напали на полицейских, а из-за гонки маршруток из салона машины выпала женщина.