Відео дня: п'яний водій катера влаштував неймовірний форсаж на Десенці

На річці Десенка правоохоронними органами був затриманий водій катера в нетверезому стані.

Про це повідомляє сайт Національної поліції, публікуючи відповідну відео.

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Під час патрулювання річки Десенка працівники відділу поліції в річковому порту "Київ" помітили катер, який зачепив своїм верхнім каркасом міст, і той полетів у воду. Водій намагався непомітно втекти з місця злочину, але верхня частина даху ніяк не отцеплялась від борту, тим самим не даючи можливості повноцінно керувати човном.

Після затримання стало відомо, що 54-річний водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 5 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування плавучих засобів на строк від одного до трьох років, або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.

Як повідомляли "Українські Новини", в Київі три члени виборчкомів з'явилися п'яними на дільниці. Також у Києві водій п'яним сів за кермо, а пасажири авто напали на поліцейських а за гонки маршруток з салону машини випала жінка.