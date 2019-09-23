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23 сентября 2019, понедельник, 16:53 112
Кабмин 2019-09-23T16:53:07+03:00
Українські Новини
Кличко назначил своим советником экс-комика и телеведущего Бахматова

Кличко назначил своим советником экс-комика и телеведущего Бахматова

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко назначил своим советником бывшего комика и телеведущего, а также бывшего управляющего партнера инновационного парка UNIT.City Максима Бахматова.

Об этом Кличко сообщил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Он (Бахматов) теперь является моим советником, а, практически, одним из заместителем", - отметил мэр.

Кличко сказал, что Бахматов будет заниматься внедрением информационным технологий, привлечением инвестиций и аудитом городской власти.

"Мне нравится его чувство юмора", - подчеркнул глава КГГА.

Бахматов также отметил, что владеет немобходимым навыками.

"У меня большой опыт в КВН и в "Камеди Клаб", а сегодня это очень важно", - сказал советник мэра.

Бахматов также отметил, что назначен советником, а в будущем станет заместителем главы КГГА.

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году Киевская городская государственная администрация заявила, что совместно с руководством национального комплекса "Экспоцентр Украины" начала создание Музея монументальной пропаганды на территории комплекса на улице Академика Глушкова, 1.

Бюджет проекта составит 15-20 млн гривен.По словам руководителя проекта Максима Бахматова, проект будет профинансирован за счет частных лиц и инвесторов без привлечения государственных средств. 

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