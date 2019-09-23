Международная Федерация Журналистов приветствует назначение в Украине парламентских слушаний по безопасности журналистов

Международная Федерация Журналистов (МФЖ) поздравила украинское журналистское сообщество с назначением парламентских слушаний "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути решения". Об этом сообщает Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице МФЖ в Твиттере: "Украина. Парламент проведет слушания по вопросам безопасности журналистов 6 ноября. Прекрасная возможность привлечь внимание к состоянию свободы прессы и безнаказанности. Благодарность члену нашего общества - Национальному союзу журналистов Украины за их упорный труд над этим! Мы требуем большей защиты для коллег из Украины".

Напомним, что парламентские слушания по вопросам безопасности журналистов в Украине назначены на 6 ноября 2019 года. Соответствующее решение приняли 335 народных депутатов во время заседания Верховной Рады 18 сентября 2019. Впервые с призывом к Верховной Раде провести специальные парламентские слушания по физической безопасности журналистов НСЖУ обратилась в июле 2017 года на первую годовщину от убийства Павла Шеремета в Киеве.

Следует отметить, что последние такого рода слушания о безопасности журналистов и защиту свободы слова произошли в украинском парламенте почти 10 лет назад.