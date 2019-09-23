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  • 26.09.19 11:00 Круглый стол: "Земельное вече: законопроект об обороте с/х земли - основные мифы и последствия для рынка"
23 сентября 2019, понедельник, 16:00 12
Пресс-центр 2019-09-23T16:24:11+03:00
Українські Новини
26.09.19 11:00 Круглый стол: "Земельное вече: законопроект об обороте с/х земли - основные мифы и последствия

26.09.19 11:00 Круглый стол: "Земельное вече: законопроект об обороте с/х земли - основные мифы и последствия для рынка"

26 сентября 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится "Земельное вече".

Организатор: советник премьер-министра, активист земельной реформы, депутат парламента 8-го созыва Алексей Мушак.

Информационные партнеры: AgroPolit.com, Latifundist.com, Kurkul.com.

На мероприятии будут руководители отраслевых бизнес-ассоциаций, фермерского движения, представители органов власти, международных и украинских финансовых, экспертных организаций.

Это второй раунд земельного вече. Его цель - вместе с представителями различных отраслей агрорынка (мелкие, средние и крупные аграрии), экспертами, финансистами, исполнительной и законодательной властью развеять основные мифы вокруг представленного земельного закона, спрогнозировать последствия для рынка и выработать ряд предложений для улучшения документа первым чтением.

В четверг вместе с основными игроками рынка мы проведем оживленную дискуссию, проговорим эти вопросы и дадим Президенту, правительству и парламенту конкретный набор предложений, внедрение которых запустит цивилизованный свободный рынок земли в Украине.

Аккредитация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGKj6uVYTNQiskWvj8jJnW1SKHNfOdIV2t_TiNGkzXTUW8kg/viewform?usp=sf_link

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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