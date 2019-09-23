26.09.19 11:00 Круглый стол: "Земельное вече: законопроект об обороте с/х земли - основные мифы и последствия для рынка"

26 сентября 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится "Земельное вече".\r\nОрганизатор: советник премьер-министра, активист земельной реформы, депутат парламента 8-го созыва Алексей Мушак. \r\nИнформационные партнеры: AgroPolit.com, Latifundist.com, Kurkul.com.\r\nНа мероприятии будут руководители отраслевых бизнес-ассоциаций, фермерского движения, представители органов власти, международных и украинских финансовых, экспертных организаций.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЭто второй раунд земельного вече. Его цель - вместе с представителями различных отраслей агрорынка (мелкие, средние и крупные аграрии), экспертами, финансистами, исполнительной и законодательной властью развеять основные мифы вокруг представленного земельного закона, спрогнозировать последствия для рынка и выработать ряд предложений для улучшения документа первым чтением.\r\nВ четверг вместе с основными игроками рынка мы проведем оживленную дискуссию, проговорим эти вопросы и дадим Президенту, правительству и парламенту конкретный набор предложений, внедрение которых запустит цивилизованный свободный рынок земли в Украине.\r\nАккредитация: https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLScGKj6uVYTNQiskWvj8jJnW1SKHNfOdIV2t_TiNGkzXTUW8kg\/viewform?usp=sf_link\r\nСсылка на просмотр онлайн-трансляции:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos\r\n Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж