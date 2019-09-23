Китай гарантирует "Мотор Сичи" $500 млн в год, — "Голос Запорожья"

Среди документов, подписанных украинской и китайской сторонами в рамках сделки с "Мотор Сич", принят ряд обязательств, защищающих Украину от невыполнения инвестором договора, а производственные технологии останутся в стране, поскольку требуют отдельной процедуры обсуждения лицензионных договоров и согласования с государственными органами, включая комиссию по экспортному контролю. Об этом пишет в статье "Мотор: полет длиною в век подходит к концу" издания "Голос Запорожья" журналист Виктория Белая.

Заявления Джона Болтона и Виктории Нуланд, публично предупредивших украинскую сторону об опасности потери технологий, не имеют под собой оснований, и продиктованы угрозой роста оборонительной способности Китая более, чем экономическими интересами Украины.

"Представители США откровенно лукавят, называя сделку "продажей". Государство Украина на сегодня не имеет ни одной акции, это публичное акционерное общество, на 100% принадлежащее частным владельцам. Более 75% из которых уже принадлежат китайским владельцам с 2016-17 годов. В АМКУ находится не заявление "о разрешении на покупку", а "совместное заявление государства Украина и китайских компаний на концентрацию более 25% и 50% соответственно". Чувствуете разницу?", — задает вопрос автор материала.

Другими словами, возможная сделка "Мотор Сич", в результате которой государству перейдет контроль над 25% акций стратегического предприятия, идет на пользу только государству Украина — никто в мире не заинтересован в усилении ни украинского авиадвигателестроения, ни украинского государства. "Зачем Европе, имея собственное производство авиадвигателей, отбирать хлеб у своих компаний? И уж тем более обеспечивать конкурентов за океаном", считает журналист, "ведь запорожские двигатели конкурентоспособны, это не раз подтверждалось установлением мировых рекордов самолетами и вертолетами с украинскими моторами".

Лицемерными "опасениями" партнеры Украины по Будапештскому меморандуму торпедируют, прежде всего, способность Украины удержать и защитить собственные технологии, рынки сбыта и кадровый резерв. Однако, согласно контракту, китайская сторона обязуется поддерживать численность сотрудников "Мотор Сич", уровень зарплат и давать достаточное количество заказов, что позволит запорожскому предприятию работать с прибылью. "Для обеспечения бесперебойной работы акционерного общества ежегодно нужно более 12 миллиардов гривен. Украина не способна дать столько государственных заказов", уточняет журналист. За нарушение этого контракта следуют довольно внушительные санкции, на каждом этапе защищающие интересы Украины: "Все необходимые процедуры по защите национальных интересов государства, о которых говорили Болтон и Нуланд, существуют и уже пройдены правительством Украины вместе с китайскими партнерами. В их числе решение СНБОУ от 01.03.2018 по защите национальных интересов в авиадвигателестроительной сфере, Договор о сотрудничестве между государством Украина и китайскими компаниями от 27.04.2018, решение КМУ от 04.10.18 о ГК "Укроборонпром", действующий Закон о государственном бюджете Украины на 2019 год и много других согласовательных процедур и принятых актов правительства. Но окончательное решение принимать АМКУ, как независимому органу согласно Закону об Антимонопольном Комитете Украины", пишет в заключение статьи Виктория Белая.