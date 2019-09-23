Абсурдная идея Гончарука прорыть Черноморско–Балтийский канал затмевает Hyperloop, - Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук раскритиковал идею премьер-министра Украины Алексея Гончарука соединить каналом Черное и Балтийское моря. Об этом сообщает официальный сайт политической силы.

"По абсурдности и фантастичности идея канала Черное–Балтийское море затмевает отвергнутый Hyperloop. То, что подобные идеи озвучиваются на международном форуме, на котором присутствуют видные зарубежные политики и представители бизнеса, – позор для правительства и премьера", ‒ заявил политик.

Напомним, что на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве глава Кабмина Алексей Гончарук заявил о необходимости "попытаться соединить водным путем Балтийское и Черное море". По словам Медведчука, этот проект возник в Европе несколько лет назад, однако, в него отказались инвестировать по причине неоправданно высоких затрат на его реализацию.

"Идея ведь не нова. Еще в 2013 году было подсчитано, что на ее реализацию потребуется свыше 12 млрд евро! Из-за дороговизны проект уже отказались финансировать в ЕС", ‒подчеркнул оппозиционер.

Медведчук также привел цитату министра инфраструктуры Владислава Криклия, в которой тот заявил, что идея с каналом всплыла, потому что правительство хотело показать "грандиозный проект" и его "подсунули премьер-министру, у которого нет времени вникать в детали".

"Нужен ли Украине премьер, не вникающий в детали? Пора уже прекратить заниматься показухой и надуванием щек", ‒ подытожил Виктор Медведчук.