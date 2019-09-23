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23 сентября 2019, понедельник, 14:42 56
Верховная Рада и партии 2019-09-23T14:43:55+03:00
Українські Новини
Платформа Бойко требует принять закон об оппозиции

Платформа Бойко требует принять закон об оппозиции

Оппозиционная платформа - За життя требует принять закон о парламентской оппозиции. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде, информирует портал zagittya.com.ua.

Как отмечается в документе, принятие закона о парламентской оппозиции позволит урегулировать правовые отношения в сфере осуществления оппозиционной деятельности в Верховной Раде; определить место парламентской оппозиции в функционировании общества и государства и принципы, по которым строятся отношения между коалицией депутатских фракций и парламентской оппозицией; обеспечить законодательные гарантии деятельности оппозиционных сил, представленных в Верховной Раде.

В частности, законопроект предусматривает закрепление в календарном плане Верховной Рады дня оппозиции, повестку дня которого будут формировать оппозиционные фракции. Кроме того, предлагается передать оппозиции руководство контрольными комитетами парламента - регламентным, по вопросам свободы слова, информационной политики и прав человека.

Конструктивная деятельность парламентской оппозиции в демократических государствах обеспечивает конкуренцию альтернативных направлений развития и деятельности различных сфер общественной жизни и зависит, в частности, от уровня ее формальной институализации и возможности влияния на законодательный процесс.

В связи с этим для обеспечения надлежащего выполнения своих функций оппозицией необходимо и крайне важно на законодательном уровне прописать действенные гарантии деятельности парламентской оппозиции в Верховной Раде Украины, - отмечают в представленном законопроекте депутаты от Оппозиционной платформы - За життя.

Больше новостей о: Законопроект Бойко Юрий Оппозиционная платформа ‒ За життя

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