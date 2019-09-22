подписаться на рассылку
24.3 24.65
26.7 27.25
˟
22 сентября 2019, воскресенье, 11:49 789
Америка 2019-09-22T11:56:47+03:00
Українські Новини
В США скончался владелец сети отелей Хилтон

В США скончался владелец сети отелей Хилтон

Баррон Хилтон с внучкой Пэрис. Фото: Твиттер/Пэрис Хилтон
Баррон Хилтон с внучкой Пэрис. Фото: Твиттер/Пэрис Хилтон

В Лос-Анджелесе, США скончался владелец сети отелей Hilton Баррон Хилтон. Об этом 21 сентября сообщил CNN со ссылкой на заявление фонда Conrad N. Hilton Foundation.

Так, сообщается, что Хилтон умер естественной смертью в своем доме в Лос-Анджелесе 19 сентября.

О смерти своего дедушки написала в аккаунте в Twitter также популярная американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон.

"Он был легендой, дальновидным, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной достижений и приключений", - написала опечаленная смертью дедушки Хилтон.

Уильям Баррон Хилтон - американский деловой магнат, филантроп и спортсмен. Родился в 1927 году, являлся сыном основателя гостиничной империи Hilton Конрада Хилтона. В 1996 году Баррон Хилтон сменил своего отца на посту председателя совета гостиничного бизнеса.

Больше новостей о: Смерть Hilton Хилтон

Архив
Новости
Порошенко дал комплиментарное интервью своему "5 каналу" о любимых конфетах Roshen 13:00
Формула лучше, чем ручное определение цены, – Порошенко оценил "Роттердам+" 12:33
Беленюк рассказал, что полностью окунется в политику после Олимпиады-2020 12:15
В США скончался владелец сети отелей Хилтон 11:49
Иван Кузнецов с женой Лесей. Фото: Фейсбук/Леся Кузнецова
Вдова Кузнецова, которого убил Стерненко, просит Зеленского и Рябошапко принять ее 11:25
больше новостей
ВСУ смогут применять боевую технику в период до введения военного положения и после 23:00
Рада хочет ввести материальную ответственность для военнослужащих 19:12
Пенсионный возраст в Украине хотят снизить: что "светит" украинцам по новому закону 08:45
Верните деньги за 10 передач: Коломойский и Шустер поскандалили в прямом эфире 12:38 Документ
Газ резко подорожал: новые цены для промпотребителей от "Нефтегаза" 16:40
больше новостей
Вакарчук сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске 17:39
Президент получил право утверждать план обороны и его структуру 19:09
"Фу, г**но", "Славик, выходи, Москва здесь!", - кричали Вакарчуку на концерте в Минске 12:08
Пенсионный возраст в Украине хотят снизить: что "светит" украинцам по новому закону 08:45
Прокурор Стороженко владеет автопарком и недвижимостью, стоимость которых в 2,5 раза превышает его доход, – СМИ 18:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok