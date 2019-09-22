В США скончался владелец сети отелей Хилтон

В Лос-Анджелесе, США скончался владелец сети отелей Hilton Баррон Хилтон. Об этом 21 сентября сообщил CNN со ссылкой на заявление фонда Conrad N. Hilton Foundation.

Так, сообщается, что Хилтон умер естественной смертью в своем доме в Лос-Анджелесе 19 сентября.

О смерти своего дедушки написала в аккаунте в Twitter также популярная американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон.

"Он был легендой, дальновидным, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной достижений и приключений", - написала опечаленная смертью дедушки Хилтон.

Уильям Баррон Хилтон - американский деловой магнат, филантроп и спортсмен. Родился в 1927 году, являлся сыном основателя гостиничной империи Hilton Конрада Хилтона. В 1996 году Баррон Хилтон сменил своего отца на посту председателя совета гостиничного бизнеса.