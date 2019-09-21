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21 сентября 2019, суббота, 19:26 354
Жизнь 2019-09-21T19:31:04+03:00
Українські Новини
Штурм "зоны 51" в США: полиция арестовала трех искателей НЛО и инопланетян

Штурм "зоны 51" в США: полиция арестовала трех искателей НЛО и инопланетян

Попытка массового проникновения на базу ВВС США, известной как "Зона 51", не состоялась.

Инициатива о массовом походе на базу, где, по легенде, находятся инопланетяне или хранятся НЛО, появилась в Facebook летом. Ее поддержали около 3 млн пользователей, в том числе несколько знаменитостей. Марш на базу, расположенной в пустынной местности в штате Невада, был назначен на 20 сентября, пишет "Голос Америки".

19-20 сентября в назначенное место приехали около 2,3 тыс. человек, которые, по оценкам местной полиции, порядка не нарушали.

В общей сложности было проведено три ареста: один – за попытку проникновения на территорию военного объекта, второй – за непристойное поведение, третий был связан с употреблением алкоголя.

В район "Зоны 51" продолжают прибывать автомобили. Полиция ожидает наплыва людей на выходных.

Напомним, ранее астробиологи из США заявили, что инопланетяне могут оказаться фиолетовыми.

Тем времнемм NASA планирует запустить проект по поиску инопланетян. Для этого они будут искать техносигналы, ведь, помимо известных радиосигналов, есть и другие, которые не были полностью изучены.

Больше новостей о: ВВС США Инопланетяне зона 51 штурм зоны 51

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