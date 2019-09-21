Штурм "зоны 51" в США: полиция арестовала трех искателей НЛО и инопланетян

Попытка массового проникновения на базу ВВС США, известной как "Зона 51", не состоялась.

Инициатива о массовом походе на базу, где, по легенде, находятся инопланетяне или хранятся НЛО, появилась в Facebook летом. Ее поддержали около 3 млн пользователей, в том числе несколько знаменитостей. Марш на базу, расположенной в пустынной местности в штате Невада, был назначен на 20 сентября, пишет "Голос Америки".

19-20 сентября в назначенное место приехали около 2,3 тыс. человек, которые, по оценкам местной полиции, порядка не нарушали.

В общей сложности было проведено три ареста: один – за попытку проникновения на территорию военного объекта, второй – за непристойное поведение, третий был связан с употреблением алкоголя.

В район "Зоны 51" продолжают прибывать автомобили. Полиция ожидает наплыва людей на выходных.

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Напомним, ранее астробиологи из США заявили, что инопланетяне могут оказаться фиолетовыми.

Тем времнемм NASA планирует запустить проект по поиску инопланетян. Для этого они будут искать техносигналы, ведь, помимо известных радиосигналов, есть и другие, которые не были полностью изучены.