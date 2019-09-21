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21 сентября 2019, суббота, 13:24 347
Экономика 2019-09-21T15:15:01+03:00
Українські Новини
Применение формулы "Роттердам+" в Украине абсолютно оправдано, - Котко

Применение формулы "Роттердам+" в Украине абсолютно оправдано, - Котко

Применение формулы "Роттердам +", основанная на принципе импортного паритета, было оправданным в условиях дефицита угля в Украине. Об этом сказал глава "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко в эфире телеканала ZIK

 
"По всем энергоресурсам, а именно по углю, по нефтепродуктам, по газу Украина своим собственным производством не покрывает свои собственные нужды. То есть, у нас дефицит этих ресурсов, и мы вынуждены их импортировать. Закон рынка в этом абсолютно четкий. Если у нас есть дефицит, в таком случае такой ценой, которая является определяющей, которая является правильной и по какой вообще все продают свою продукции, является цена импорта", - пояснил Котко.
 
Эксперт отметил, что в газовой сфере применяется аналогичная "Роттердам +" формула - "Дюссельдорф +". И подчеркнул, что введение формульного подхода к ценообразованию является абсолютно оправданным.
 
"Я вам приведу пример. У нас много лет, вы знаете, что для собственных нужд собственный газ отпускался по цене гораздо меньшей, чем цена, по которой импортировали от" Газпрома ". Было время, когда у "Газпрома" покупали по 300 долларов, а собственный газ покупали более чем по 300, но гривен. Во-первых, это просто элементарно несправедливо. А, во-вторых, результатом такой ценовой практики стало то, что с 20 млрд "Укргаздобыча" упала до 15 млрд. Если бы дальше ее продолжать, значит, вместо того, чтобы наращивали собственное производство, мы такой практикой его практически убивали. Поэтому формула "Роттердам +" абсолютно оправдана. Там "Дюссельдорф +", - сказал Котко.
 
Эксперт также обратил внимание, что международные партнеры Украины одобрительно восприняли введение формулы "Роттердам +".
 
"Такой подход поддержали и международные финансовые организации, Европейский Союз. Честно говоря, кроме политиков, которые, особенно на волне выборов, очень любят спекулировали вопросами, я нареканий на эту формулу от специалистов не слышал. Поэтому я вообще всегда публично это поддерживал, как подход индикатор, нидерландская эта биржа, он абсолютно правильный", - сказал Котко.
 
Напомним, ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко заявила, что формула "Роттердам +" позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн., поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения.
 
Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков высказал мнение, что введение формулы "Роттердам +" позволило забыть о веерных отключениях электроэнергии в стране и ручное регулирование цен на уголь.
 
Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам +") была утверждена НКРЭКУ 3 марта 2016. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам +" прекратилась.

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