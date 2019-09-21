Областные советы выступают против продажи украинской земли иностранцам

Хмельницкий областной совет принял обращение к Президенту Украины с просьбой отсрочить введение рынка земли в Украине и запретить ее продажу иностранцам и иностранным кампаниям. Также депутаты призывают Президента инициировать всеукраинский референдум по этому вопросу.

Депутаты Хмельницкого облсовета подчеркивают, что земля должна быть ресурсом развития именно украинского народа, а не объектом наживы для иностранных спекулянтов и олигархов, в частности русских и кремлевской клики, представители которой уже давно обзавелись паспортами стран ЕС, Великобритании и США!

"Одним из важнейших вопросов, который волнует нас, аграриев и всех жителей Хмельницкой области является станут украинцы батраками на собственной земле, продолжат и дальше в Украине расти земельные латифундии?", - говорится в обращении.

Ранее аналогичные обращения, содержащие требования запрета продажи земель сельскохозяйственного назначения приняли Одесский и Херсонский областные советы