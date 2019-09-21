подписаться на рассылку
24.3 24.65
26.7 27.25
˟
21 сентября 2019, суббота, 10:41 929
Политика 2019-09-21T12:30:01+03:00
Українські Новини
Областные советы выступают против продажи украинской земли иностранцам

Областные советы выступают против продажи украинской земли иностранцам

Хмельницкий областной совет принял обращение к Президенту Украины с просьбой отсрочить введение рынка земли в Украине и запретить ее продажу иностранцам и иностранным кампаниям. Также депутаты призывают Президента инициировать всеукраинский референдум по этому вопросу.

Депутаты Хмельницкого облсовета подчеркивают, что земля должна быть ресурсом развития именно украинского народа, а не объектом наживы для иностранных спекулянтов и олигархов, в частности русских и кремлевской клики, представители которой уже давно обзавелись паспортами стран ЕС, Великобритании и США!

"Одним из важнейших вопросов, который волнует нас, аграриев и всех жителей Хмельницкой области является станут украинцы батраками на собственной земле, продолжат и дальше в Украине расти земельные латифундии?", - говорится в обращении.

Ранее аналогичные обращения, содержащие требования запрета продажи земель сельскохозяйственного назначения приняли Одесский и Херсонский областные советы

Больше новостей о: Мораторий на продажу земли Облсовет Продажа земли

Архив
Новости
Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ 13:09
Верните деньги за 10 передач: Коломойский и Шустер поскандалили в прямом эфире 12:38 Документ
"Фу, г**но", "Славик, выходи, Москва здесь!", - кричали Вакарчуку на концерте в Минске 12:08
В польской больнице скончался воин ВСУ Николай Гладий 11:40
Концерт Вакарчука в Минске. Фото: КП
Вакарчук опоздал на свой концерт в Минске, хотя сбежал с вечернего заседания Рады 11:10
больше новостей
ВСУ смогут применять боевую технику в период до введения военного положения и после 23:00
Захват украинских кораблей в Керченском проливе. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Керченский инцидент: ГБР добилось права изъять секретные документы из Офиса Президента 12:53
Надежда Савченко. Фото: Фейсбук/Надежда Савченко
Савченко нашла работу: теперь она политический комментатор на телеканале 18:12
Минусовая температура и дожди: украинцев ждет холодная суббота 13:28 Карта
Террорист, угрожавший взорвать киевский мост Метро, рассказал где покупает наркотики и о своей двойной судимости 17:55
больше новостей
Перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв. м недвижимости, – Портнов 16:33
Вакарчук сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске 17:39
Террорист, угрожавший взорвать киевский мост Метро, рассказал где покупает наркотики и о своей двойной судимости 17:55
Адвокатская монополия - это гарантия качественной защиты прав человека, - немецкий адвокат Бокемюль 16:18
Надежда Савченко. Фото: Фейсбук/Надежда Савченко
Савченко нашла работу: теперь она политический комментатор на телеканале 18:12
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok