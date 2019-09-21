Руководители региональных органов адвокатского самоуправления призывают депутатов создать объединение адвокатов в Раде, - НААУ

Руководители региональных органов адвокатского самоуправления призывают народных депутатов создать внефракционное объединения адвокатов в Верховной Раде, чтобы не допустить окончательного принятия законопроекта №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии). Такую инициативу они обсудили на расширенном совещании руководства НААУ и глав РАР и КДКА регионов в Одессе, сообщает сайт НААУ.

В частности, председатели региональных советов адвокатов отметили, что отмена исключительного права адвокатов на представительство в судах сужает права граждан, в частности, профессиональную защиту, которую по Конституции должна осуществлять именно адвокатура.

"Давайте напишем официальное обращение к каждому народному депутату, чтобы они создали в парламенте депутатское объединение адвокатов. Кроме того, официальное обращение надо направить и в Кабинет Министров и председателю Офиса Президента и озвучить проблему, которая действительно сегодня есть - и по юридической помощи, и монополии, и финансированию. Надо не выжидать, а действовать самим", - призвал коллег член Совета адвокатов Украины Донецкой области Сергей Осыка.

Представители региональных органов самоуправления убеждены, не надо надеяться на поддержку коллег-депутатов, а самим формировать депутатское лобби.

"Адвокатская монополия была достижением всего адвокатского сообщества и ее отмена будет очевидным регрессом, возвратом к СССР, сужением прав адвокатов и прав граждан на квалификационную юридическую помощь. Меня особенно удивляет позиция парламентариев-бывших адвокатов, которые не стали на защиту адвокатской монополии. Поэтому нам надо консолидироваться самим и обращаться ко всем международным инстанциям, в том числе и в Европейский суд по правам человека", - считает председатель Совета адвокатов Закарпатской области Алексей Фазекош.

Также главы РАР намерены обратиться в Конституционный суд, ведь убеждены, что Конституция не может быть изменена, если эти изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека. Первой областью, которая написала соответствующее обращение, стала Одесская.

"Это не монополия адвокатов. Это монополия граждан на получение квалифицированной юридической помощи, а не определенного круга лиц, чья квалификация вызывает серьезные сомнения, ведь мы знаем, какую помощь они оказывают", - отметил председатель Совета адвокатов Одесской области Иосиф Бронз.

Кроме того, адвокаты считают, что надо заручиться поддержкой общества, ведь от отмены исключительного права адвокатов на представительство в судах пострадает именно качество предоставляемых гражданам услуг.

"Чтобы помешать отмене адвокатской монополии, адвокатура должна показать обществу, что только она может справиться с этой задачей, а именно - предоставлением профессиональной юридической помощи. И именно на региональные органы адвокатского самоуправления возлагается очень большая ответственность. Представляя адвокатуре региона, мы сами должны обеспечить высокий уровень защиты и сами должны убедить не только органы власти, но и все общество в этом", - подчеркнула председатель Совета адвокатов Херсонской области Инна Мокина.

Напомним, законопроект 1013 об отмене адвокатской монополии направлен в Конституционный суд. НААУ должен предоставить свою позицию по этому законопроекту до 4 октября.