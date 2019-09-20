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20 сентября 2019, пятница, 18:33 68
Судебная власть 2019-09-20T20:00:02+03:00
Українські Новини
Во время суда над Белько на журналиста "Страны" набросился глава С14 Карась

Во время суда над Белько на журналиста "Страны" набросился глава С14 Карась

Глава С14 Евгений Карась на суде по делу экс-военного Алексея Белько, который грозился взорвать мост Метро в Киеве, устроил скандал и начал задирать журналиста "Страны" Влада Бовтрука. Об этом сообщает "Страна".

Корреспондент ожидал, пока закончится перерыв. К нему подошел Карась и начал выяснять, что Влад здесь делает. Диалог, как рассказал изданию "Страна" Влад, звучал примерно так:

"Ты на все суды ходишь по атошникам?". Я сказал, что нет. Он сказал, а почему ты сюда пришёл? я сказал, что это редакионное задание. Карась ответил: "ты понимаешь, что он наркоман, а ты провокацию делаешь".

Я ответил: "какая провокация, я снимаю видео и отправляю в редакцию". Карась: "тебе объяснят. У тебя зарплата хорошая, а он атошник, ты сюда пришёл делать провокацию".

Я: "смотри сколько журналистов, а ты ко мне подошёл, я также снимаю то, что здесь происходит". Карась: они журналисты, а ты сепар.


Подошла полиция и попросила меня выйти во избежание конфликта", - рассказал Влад.

Карась также кричал, что Влад его провоцирует и громко, на весь суд, матерился. Однако претензий к националисту по этому поводу у полиции не возникло. Карася, который пустился в крик и нецензурщину, из суда никто не выводил. 

Вечером 2 июля Владислав Бовтрук также освещал акцию сторонников Петра Порошенко против регистрации на выборах Андрея Клюева и Анатолия Шария. Во время акции на него напали и сильно избили ногами. Полиция открыла дело по факту избиения журналиста.

Международная организация TRAC внесла украинскую националистическую организацию С14 в перечень террористических.

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