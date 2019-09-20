Во время суда над Белько на журналиста "Страны" набросился глава С14 Карась

Глава С14 Евгений Карась на суде по делу экс-военного Алексея Белько, который грозился взорвать мост Метро в Киеве, устроил скандал и начал задирать журналиста "Страны" Влада Бовтрука. Об этом сообщает "Страна".

Корреспондент ожидал, пока закончится перерыв. К нему подошел Карась и начал выяснять, что Влад здесь делает. Диалог, как рассказал изданию "Страна" Влад, звучал примерно так:

"Ты на все суды ходишь по атошникам?". Я сказал, что нет. Он сказал, а почему ты сюда пришёл? я сказал, что это редакионное задание. Карась ответил: "ты понимаешь, что он наркоман, а ты провокацию делаешь".

Я ответил: "какая провокация, я снимаю видео и отправляю в редакцию". Карась: "тебе объяснят. У тебя зарплата хорошая, а он атошник, ты сюда пришёл делать провокацию".

Я: "смотри сколько журналистов, а ты ко мне подошёл, я также снимаю то, что здесь происходит". Карась: они журналисты, а ты сепар.



Подошла полиция и попросила меня выйти во избежание конфликта", - рассказал Влад.

Карась также кричал, что Влад его провоцирует и громко, на весь суд, матерился. Однако претензий к националисту по этому поводу у полиции не возникло. Карася, который пустился в крик и нецензурщину, из суда никто не выводил.

Вечером 2 июля Владислав Бовтрук также освещал акцию сторонников Петра Порошенко против регистрации на выборах Андрея Клюева и Анатолия Шария. Во время акции на него напали и сильно избили ногами. Полиция открыла дело по факту избиения журналиста.

Международная организация TRAC внесла украинскую националистическую организацию С14 в перечень террористических.