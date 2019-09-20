Прокурор Стороженко владеет автопарком и недвижимостью, стоимость которых в 2,5 раза превышает его доход, – СМИ

Прокурор Генеральной прокуратуры Украины Сергей Стороженко, ранее фигурировавший в расследовании "Схем" о недостоверном декларировании доходов, сохранил должность и приобрел недвижимость, стоимость которой в несколько раз превышает его годовой доход.

Об этом сообщило интернет-издание "Главком".

Напомним, в 2016 году "Схемы" выяснили, что чиновник постоянно проживает в коттедже площадью 300 кв. м в микрорайоне Бортничи под Киевом и водит автомобиль Toyota Camry. И дом, и авто официально принадлежат его матери. При этом тогда он не внес в декларацию право пользования этим имуществом, что противоречит антикоррупционному законодательству. Журналисты проверили декларации чиновника за последние 3 года и выяснили: после выхода расследования Стороженко все же задекларировал имущество матери, а вместе с ним и другое имущество, но не объяснив при этом происхождение потраченных на него денедных средств.

Так, согласно декларации, в 2018 году чиновник Генпрокуратуры купил нежилые помещения в Киеве площадью 153,9 кв. м и стоимостью 1,7 млн гривен. За последние 3 года официальный доход семьи Стороженко вырос с 325 до 642 тыс. гривен. Сумма на банковских счетах незначительно сокращалась - с 200 тыс. долларов и 21 тыс. долларов в 2016 году до 170 тыс. долларов и 19,5 тыс. долларов в 2018 году. "Но и это не покрыло бы такие расходы даже частично. Значит, на покупку недвижимости в 2018 году прокурор потратил в 2,5 раза больше годового дохода своей семьи. Декларации не проливают свет на происхождение 1,7 млн гривен на покупку недвижимости: нет никаких сведений о продаже части имущества или займе", - говорится в материале.

Кроме того, согласно декларациям, в 2017 и 2018 годах третьи лица передали Сергею Стороженко и его жене в "безвозмездное пользование" 2 элитных автомобиля - Lexus RX 350 (2009 года выпуска) и Porsche Cayenne (2007 года выпуска). Авторы материала допускают, что транспортные средства могли быть оформлены на третьих лиц фиктивно - чтобы избежать вопросов о происхождении средств.

Напомним, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил о грядущей перезагрузке ведомства и очистке от коррупции. Законопроект о реформировании Генпрокуратуры уже одобрен профильным комитетом Верховной Рады Украиины и рекомендован к принятию в целом. "Рябошапка назвал дедлайн: образцом для всей правоохранительной системы прокуратура должна стать в 2020 году. Для этого новому руководству придется не только изменить структуру и название Генпрокуратуры (на Офис генпрокурора), но и провести переаттестацию всех сотрудников и решить, соответствуют ли квалификационным требованиям те из них, кто был замечен в недостоверном декларировании доходов", - написало издание.