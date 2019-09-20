Прокурор Стороженко має автопарк і нерухомість, вартість яких в 2,5 рази перевищує його дохід, – ЗМІ

Прокурор Сергій Стороженко, який фігурував в розслідуванні "Схем" про недостовірне декларування доходів, зберіг посаду і придбав нерухомість, вартість якої в кілька разів перевищує його річний дохід.

Про це повідомило інтернет-видання "Главком".

Нагадаємо, в 2016 році "Схеми" з'ясували, що чиновник постійно проживає в котеджі площею 300 кв. м у мікрорайоні Бортничі під Києвом і водить автомобіль Toyota Camry. І будинок, і авто офіційно належать його матері. При цьому тоді він не вніс до декларації право користування цим майном, що суперечить антикорупційному законодавству. Журналісти перевірили декларації чиновника за останні 3 роки і з'ясували: після виходу розслідування Стороженко все ж задекларував майно матері, а разом з ним й інше майно, але не пояснивши при цьому походження витрачених на нього коштів.

Так, згідно з декларацією, у 2018 році чиновник Генпрокуратури купив нежитлові приміщення в Києві площею 153,9 кв. м і вартістю 1,7 млн гривень. За останні 3 роки офіційний дохід сім'ї Стороженка виріс з 325 до 642 тис. гривень. Сума на банківських рахунках незначно скорочувалася - з 200 тис. доларів та 21 тис. доларів у 2016 році до 170 тис. доларів та 19,5 тис. доларів у 2018 році. "Але й це не покрило б такі витрати навіть частково. Виходить, на покупку нерухомості в 2018 році прокурор витратив в 2,5 рази більше річного доходу своєї сім'ї. Декларації не проливають світло на походження 1,7 млн гривень на покупку нерухомості: немає ніяких відомостей про продаж частини майна або позику", - йдеться у матеріалі.

Крім того, згідно з деклараціями, у 2017 та 2018 роках треті особи передали Сергію Стороженку та його дружині в "безоплатне користування" 2 елітних автомобіля - Lexus RX 350 (2009 року випуску) та Porsche Cayenne (2007 року випуску). Автори матеріалу допускають, що транспортні засоби могли бути оформлені на третіх осіб фіктивно - щоб уникнути питань про походження коштів.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляв про прийдешнє перезавантаження відомства і очищенні від корупції. Законопроєкт про реформування Генпрокуратури вже схвалений профільним комітетом Верховної Ради Украиїни і рекомендований до прийняття в цілому. "Рябошапка назвав дедлайн: зразком для всієї правоохоронної системи прокуратура повинна стати в 2020 році. Для цього новому керівництву доведеться не лише змінити структуру й назву Генпрокуратури (на Офіс генпрокурора), але й провести переатестацію всіх співробітників і вирішити, чи відповідають кваліфікаційним вимогам ті з них, хто був помічений у недостовірний декларування", - написало видання.