Стивидоры попросили Зеленского разобраться с коррупционерами в морской отрасли

Представители стивидорных компаний Украины просят президента Владимира Зеленского срочно вмешаться в ситуацию в морской отрасли, так как через два месяца после его визита в Одесский порт и критики руководства предприятия почти все чиновники остаются на своих местах. Текст письма стивидоров к президенту 19 сентября опубликовал в своем Facebook вице-президент Морской палаты Украины Иван Ниякий, сообщает "Гордон".

"Морская отрасль обеспокоена слухами о возможном назначении Юрия Лавренюка первым заместителем министра инфраструктуры. Как мы неоднократно вам рассказывали, Юрий Лавренюк является олицетворением и автором буквально всех коррупционных схем, которые до сих пор работают на украинском рынке морских грузовых перевозок", – сказано в документе.

Стивидоры недовольны также деятельностью заместителя главы Администрации морских портов Украины Сергея Гронского, которого называют "самым доверенным лицом Лавренюка в морской отрасли". По информации авторов письма, он может получить повышение в должности. Подписанты подчеркнули, что готовы встретиться с Зеленским и предоставить всю необходимую информацию.

Открытое письмо подписали Морская палата Украины, группа терминалов ТИС, компании Risoil S.A., "Трансшип" и P&O MaritimeUkraine. Представители ряда компаний и организаций поддержали обращение к президенту в комментариях в Facebook, среди них Ассоциация морских агентств Украины (АМАУ), Ассоциация контейнерных линий Украины (АКЛУ), Ассоциация судовладельцев Украины, комитет морского и речного транспорта Украины при Торгово-промышленной палате, компании "Укрферри" и "Новик Порт Сервис", представители Одесского и Бердянского портов и другие участники отрасли.

Юрий Лавренюк с мая 2016 года занимает пост заместителя министра инфраструктуры Украины, отмечается на сайте ведомства. Курирует железнодорожный, морской и речной транспорт, почтовую связь, предприятия Министерства инфраструктуры Украины, а также вопросы внутреннего контроля и безопасности на транспорте. Ранее работал в правоохранительных органах.

В начале сентября экс-замминистра инфраструктуры, глава общественной организации "Инфраструктурный совет" Владимир Шульмейстер написал открытое письмо в адрес премьера Алексея Гончарука с призывом не допустить повторного назначения Лавренюка на должность в правительстве.

Зеленский посетил Одесский морской торговый порт в июле этого года и раскритиковал руководство госпредприятия.

"Доходы в 2015 году – 1 млрд грн, в 2018-м – 421 млн грн. Чистая прибыль в 2015 году составила 397 млн грн, а в 2018 году – уже 19,2 млн грн. Зарплата директората очень интересная: в 2015-м – 14 тыс. грн, а в 2018-м – 192 тыс. грн. Может, вы скажете, что все нормально? Но мне кажется, что-то не то", – сказал президент.