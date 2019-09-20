Стивідори попросили Зеленського розібратися з корупціонерами у морській галузі

Представники стивідорних компаній України просять президента Володимира Зеленського терміново втрутитися в ситуацію в морській галузі, так як через два місяці після його візиту в Одеський порт і критики керівництва підприємства майже всі чиновники залишаються на своїх місцях. Текст листа стивідорів до президента 19 вересня опублікував у своєму Facebook віце-президент Морський палати України Іван Ніякий, повідомляє "Гордон".

"Морська галузь стурбована чутками про можливе призначення Юрія Лавренюка першим заступником міністра інфраструктури. Як ми неодноразово вам розповідали, Юрій Лавренюк є уособленням і автором буквально всіх корупційних схем, які досі працюють на українському ринку морських вантажних перевезень", – сказано в документі.

Стивідори незадоволені також діяльністю заступника голови Адміністрації морських портів України Сергія Гронського, якого називають "найбільш довіреною особою Лавренюка в морській галузі". За інформацією авторів листа, він може отримати підвищення на посаді. Підписанти підкреслили, що готові зустрітися з Зеленським та надати всю необхідну інформацію.

Відкритий лист підписали Морська палата України, група терміналів ТІС, компанії Risoil S. A., "Трансшип" і P&O MaritimeUkraine. Представники низки компаній та організацій підтримали звернення до президента в коментарях в Facebook, серед них Асоціація морських агентств України (АМАУ), Асоціація контейнерних ліній України (АКЛУ), Асоціація судновласників України, комітет морського і річкового транспорту України при Торгово-промисловій палаті, компанії "Укрферрі" і "Новік Порт Сервіс", представники Одеського та Бердянського портів і інші учасники галузі.

Юрій Лавренюк з травня 2016 року займає посаду заступника міністра інфраструктури України, зазначається на сайті відомства. Курирує залізничний, морський і річковий транспорт, поштовий зв'язок, підприємства Міністерства інфраструктури України, а також питання внутрішнього контролю та безпеки на транспорті. Раніше працював у правоохоронних органах.

На початку вересня екс-заступник міністра інфраструктури, голова громадської організації "Інфраструктурний рада" Володимир Шульмейстер написав відкритий лист на адресу прем'єра Олексія Гончарука з закликом не допустити повторного призначення Лавренюка на посаду в уряді.

Зеленський відвідав Одеський морський торговий порт в липні цього року і розкритикував керівництво держпідприємства.

"Доходи у 2015 році – 1 млрд грн, в 2018-му – 421 млн грн. Чистий прибуток в 2015 році склала 397 млн грн, а в 2018 році – вже 19,2 млн грн. Зарплата директорату дуже цікава: у 2015-му – 14 тис. грн, а в 2018-му – 192 тис. грн. Може, ви скажете, що все нормально? Але мені здається, що щось не те", – сказав президент.