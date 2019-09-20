Шевченковский райсуд Киева не имел права передавать "дело Мартыненко" сразу в Антикоррупционный суд, а единственным законным механизмом была передача дела сначала в Апелляционный суд обычной юрисдикции.

Об этом сообщает пресс-служба бывшего депутата Николая Мартыненко, передает Эспрессо.

"ГПК Шабунина начал разгонять" измену "о якобы попытках Мартыненко затянуть время. Но это не просто юридическая безграмотность, а очередная ложь и манипуляции в интересах НАБУ", - заявил адвокат Петр Бойко.

По его словам, "единственной юридически правильной процедурой передачи дел в Антикоррупционный суд (АКС) является переходные положения УПК. В ст.34 указано, что передача дела из суда первой инстанции в АКС должно происходить через направление дела в Апелляционный суд, который должен передать ее в Верховный суд, а уже он - к Антикоррупционному суду. Другого юридически правильного механизма сейчас не существует ".

"Уже были прецеденты, когда после передачи дел в АКС направления из районных судов это оспаривалось в суде - и таким образом все затягивалось. Шевченковский райсуд решил сделать все по процедуре - и было бы странно, если бы сторона защиты пыталась этому помешать", - отметил Бойко .

Он напомнил, что Николай Мартыненко более 2-х лет требовал от НАБУ направления этого дела в суд, он еще в 2015 г.. Добровольно отказался от депутатского иммунитета. "Но НАБУ всячески тянуло время, потому что это дело самого начала была политической - как составляющая борьбы против первого постмайданного правительства. Здесь нет ни убытков для государства, ни юридически обоснованного фигурирования Мартыненко - есть проплаченный" черный пиар "и безосновательные обвинения. При рассмотрении дела в Шевченковском райсуде САП его саботировала, прокуроры даже не приходили на заседание и публично заявляли, что не хотят ее объективного рассмотрения ", - отметил адвокат.

У Мартыненко отметили, что он наиболее заинтересован в объективном рассмотрении этого дела в Антикоррупционном суде. "Но НАБУ и его пиар-обслуга пытаются давить на суд политическими средствами, чтобы заставить АКС принять неправовое и незаконное решение", - подчеркнул Петр Бойко.