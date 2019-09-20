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20 сентября 2019, пятница, 16:16 734
Верховная Рада и партии 2019-09-20T16:17:04+03:00
Українські Новини
Рабинович: Украина полностью перешла под управление Сороса

Рабинович: Украина полностью перешла под управление Сороса

Вадим Рабинович. Фото из открытых источников
Вадим Рабинович. Фото из открытых источников

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Вадим Рабинович заявил, что Украина полностью перешла под внешнее управление. По мнению народного депутата Украины, об этом свидетельствует проект нового Государственного бюджета на 2020 год.

Об этом парламентарий сообщил журналистам.

"Сегодня происходит совершенно другое: Украина полностью перешла под управление Сороса! Так давайте переименуем страну Украину в страну "Соросянию"! Что происходит? Даже Гройсман не подал бы такого госбюджета! А что делает эта власть? Она взяла за основу бюджет Гройсмана, ужесточила так, что не может свести концы с концами… Мы видим сплошное дилетантство и тупость!" – возмутился он.

При этом, новый парламент не принимает важные для украинцев законы.

"Единственно, что активно продвигает нынешняя власть – это прослушку и обыски народных депутатов. Да, действительно, это, наверное, очень "важно" для страны. Так, господа хорошие, возьмите и разгоните эту Верховную Раду – зачем она вам такая нужна?! Все равно она ни за что путевого не голосует, инструкции получает на Банковой, подает бюджет вранья, уничтожения страны и ее добивания – происходит все то, что и при предыдущих властях", – считает политик.

По мнению нардепа, власть стала "сбавлять обороты" после того, как ее представители увидели социологию: за продажу земли выступает только 7% украинцев.

"Увидели цифру и сказали, что украинскую землю иностранцам продавать не будут – будут только украинцам. Да каким украинцам?! Где у них деньги, чтобы купить землю?! Она уйдет в карманы людям, один из которых – Сорос, и это же очевидно! Иностранцы-то тут при чем? О них и речи никогда не было!" – напомнил Рабинович. 

Сопредседатель фракции ОПЗЖ подчеркнул, что не позволит политикам продавать украинскую землю.

"Я сегодня, как и всегда, делаю свою работу – работу оппозиции, которая заключается в том, чтобы открывать людям глаза. Я тоже голосовал за Зеленского, я тоже считаю, что в его команде есть молодые, перспективные, умные люди. Но хочу в очередной раз предупредить: мы не позволим этим самым перспективным политикам продавать землю Украины, уничтожать страну только потому, что они молодые и симпатичные. Так не бывает! Друзья, надо опять приходить в себя и начинать понимать, что в стране у нас происходит "щось зовсім не те", – резюмировал Рабинович.

Больше новостей о: Вадим Рабинович Джордж Сорос Верховная Рада Украины Оппозиционная платформа - За жизнь ОПЗЖ Госбюджет-2020

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