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20 сентября 2019, пятница, 16:10 642
Политика 2019-09-20T17:15:02+03:00
Українські Новини
Аграрии провели всеукраинскую акцию против продажи земли иностранцам

Аграрии провели всеукраинскую акцию против продажи земли иностранцам

Во всеукраинской акции приняли участие более 15 тыс. аграриев и около 1000 единиц техники. Акция проходила в 15 регионах Украины об этом сообщает организатор акции Всеукраинская Аграрная Рада на своем официальном сайте.

"Вчера состоялся аграрный форум, на котором Президент заявил, что собственниками земли в Украине могут быть только граждане Украины и украинские компании. Но в процессе форума выяснилось, что так называемые украинские компании смогут иметь иностранных учредителей", - рассказал председатель Всеукраинской Аграрной Рады Андрей Дикун.

"Он акцентировал внимание на том, что аграрии выступают категорически против такого подхода: "Иностранные компании имеют огромный финансовый ресурс для покупки земли и дешевые кредиты. Украинские аграрии не смогут с ними конкурировать".

По мнению экспертов, допуск иностранцев на этот рынок приведет к резкому сокращению количества рабочих мест на селе, уменьшению расходов на социальную сферу и развитие инфраструктуры села. Возможным последствием этого станет и сокращение сельского населения.

"В Украине на аграрный сектор приходится 17% ВВП и 40% валютных поступлений. Поэтому нельзя рисковать, и ставить целую отрасль под угрозу", - прокомментировал Андрей Дикун.

"Мы обращаемся к Президенту, чтобы прояснить вопрос о владельцах украинских компаний, в парламент. И обращаемся к украинскому народу, потому что вопрос украинской земли касается каждого", - подчеркнул Андрей Дикун.
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