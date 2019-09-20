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20 вересня 2019, пʼятниця, 16:10 330
Політика 2019-09-20T17:15:01+03:00
Українські Новини
Аграрії провели всеукраїнську акцію проти продажу землі іноземцям

Аграрії провели всеукраїнську акцію проти продажу землі іноземцям

У всеукраїнській акції взяли участь понад 15 тис. аграріїв та близько 1000 одиниць техніки. Акція проходила у 15 регіонах України про це повідомляє організатор акції Всеукраїнська Аграрна Рада на своєму офіційному сайті.

"Вчора відбувся аграрний форум, на якому Президент заявив, що власниками землі в Україні можуть бути лише громадяни України та українські компанії. Але в процесі форуму з’ясувалося, що так звані українські компаній зможуть мати іноземних засновників", - розповів голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун.

Він акцентував увагу на тому, що аграрії виступають категорично проти такого підходу: "Іноземні кампанії мають величезний фінансовий ресурс для купівлі землі та дешеві кредити. Українські аграрії не зможуть з ними конкурувати".

На думку експертів, допуск іноземців на цей ринок призведе до різкого скорочення кількості робочих місць на селі, зменшення видатків на соціальну сферу та розвиток інфраструктури села. Можливим наслідком цього стане і скорочення сільського населення.

"В Україні на аграрний сектор приходиться 17% ВВП та 40% валютних надходжень. Тому не можна ризикувати, і ставити цілу галузь під загрозу", - прокоментував Андрій Дикун.

"Ми звертаємося до Президента, щоб прояснити питання про власників українських компаній, до Парламенту. І звертаємося до українського народу, тому що питання української землі стосується кожного", - підкреслив Андрій Дикун.
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