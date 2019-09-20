Формула Штайнмайера ведет Украину к капитуляции, - Виталий Куприй

Депутат Верховной Рады 8-го созыва Виталий Куприй во время круглого стола в информационном агентстве "Украинские Новости" "Есть ли альтернатива Минским договоренностям? Победа или капитуляция" заявил, что формула Штайнмайера фактически ведет Украину к капитуляции.

Председатель ОО "Всеукраинское объединение юристов "Имеем право!" Виталий Куприй собрал на круглом столе депутатов Верховной Рады, общественных и политических деятелей с одной целью - "сохранить государство Украина, не дать ее разорвать на куски и предложить другой путь - не "минские договоренности" или "формула Штайнмайера", которые ведут нашу страну фактически к капитуляции".

Он предоставил слово депутату Совета 1, 2, 4-го созывов, герою Украины Степану Хмаре, который заявил, что единственный вариант решения конфликта - это освобождение украинских территорий от российской оккупации. И пока это условие не будет выполнено, никаких разговоров о выборах на оккупированной территории быть не может.

Хмара подчеркнул, что "формула Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов на Донбассе после предоставления ему "особого статуса", - это формула Москвы, которую каждый трактует по-своему.

"Украина фактически приступила к одностороннему отводу своих позиций ... в то время, как Россия не выполняет первого условия так называемых "минских договоренностей" по прекращению огня", - добавил Хмара.

Юрист-криминолог Анна Маляр, в свою очередь, заявила: "Я считаю, что альтернатива "минском процесса "- это нормы международного права, так как "минский процесс" - вне норм международного права, и с юридической точки зрения является ничтожным", - заявила Анна Маляр.

Она подчеркнула, что эти нормы являются универсальным инструментом противодействия агрессии в мире. В качестве примера, привела "Устав ООН", резолюцию ООН "Определение агрессии", "Конвенция об обращении с военнопленными", "Конвенция о законах и обычаях войны". То есть те правовые акты, подписантами которых есть и Украина, и Россия.

По ее мнению, во время переговоров вывод должен быть один: Россия не нарушает территориальную неприкосновенность Украины, а Украина, в свою очередь, отказывается от уголовного преследования агрессора.