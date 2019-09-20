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20 сентября 2019, пятница, 13:51 14
Верховная Рада и партии 2019-09-20T13:52:23+03:00
Українські Новини
Платформа Бойко хочет, чтоб Рада приняла закон "Об оппозиции"

Платформа Бойко хочет, чтоб Рада приняла закон "Об оппозиции"

Оппозиционная платформа - За життя настаивает на принятии закона об оппозиции. Об этом народный депутат Сергей Левочкин заявил в Верховной Раде Украины, информирует персональный портал политика.

"Ни один законопроект от оппозиции ещё не был поставлен на рассмотрение Верховной Рады, и это позор. Сейчас мы в переговорах с руководством ВР, чтобы выделялись специальные дни для рассмотрения законопроектов от оппозиции", - сообщил политик.

"Ведь парламент - это не только большинство, ни в одной демократической стране не бывает так, чтобы оппозиция была фактически лишена законодательной инициативы. В предыдущем созыве парламента мы предлагали пакеты законопроектов. К сожалению, после этого ничего не происходило, и ни один законопроект в повестку дня не попал. Так происходило 5 предыдущих лет. Сейчас эта практика продолжается. Мы против такого подхода и требуем, чтобы большинство прислушивалась к оппозиции", - отметил Сергей Левочкин.

Народный депутат сообщил, что Оппозиционная платформа - За життя уже зарегистрировала законопроект "О парламентской оппозиции".

"Для страны, безусловно, нужно принятие закона об оппозиции - оппозиция должна контролировать власть и работать на государство, на людей. Мы будем требовать, чтобы закон об оппозиции был принят как можно быстрее - это было одна из предвыборных обещаний и президента, и его партии "Слуга народа", - заявил Сергей Левочкин.

"Мы настаиваем, чтобы в рамках каждой пленарной недели один день был выделен для рассмотрения законопроектов от оппозиции", - резюмировал народный депутат.

Напомним, в Верховной Раде 9 созыва Оппозиционная платформа - За життя внесла на рассмотрение парламента ряд законопроектов, направленных на улучшение социальной ситуации в стране. Среди них проекты законов о списании задолженности населения за услуги ЖКХ, о недопущении повышения тарифов на газ и отопление, о восстановлении госрегулирования розничных цен на товары первой необходимости, а также об отмене медицинской реформы и ряда положений пенсионной реформы.

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