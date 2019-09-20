С Нового года "Укртелеком" прекратит подключать домашние радиоточки

Телекоммуникационная компания "Укртелеком" намерена прекратить предоставление услуги по подключению к домашней радиоточке проводного радио с 1 января 2020 года.\r\nОб этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.\r\n"В Украине стремительно уменьшается количество пользователей устаревшей услуги проводного вещания. Этим летом их осталось 350 тыс. Ежемесячно от услуги отказывается более 10 тысяч абонентов", - отмечается в нем.\r\nПри этом существующие абоненты услуг продолжат пользоваться проводным радио на действующих условиях.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Укртелеком" продолжает поддерживать сеть проводного вещания в тех регионах, где есть пользователи, однако спрос на новые подключения отсутствует.\r\n"Статистика свидетельствует, что отказ от проводного радио - это глобальная тенденция. В течение последних лет проводное радиовещание уверенно вытесняется новыми прогрессивными цифровыми средствами передачи информации, такими как социальные сети, IP-радио, бесплатное эфирное радио и другие", - подчеркивают в компании.\r\nСогласно сообщению, услуга проводного радио является невыгодной и неудобной из-за своей устарелости.\r\n"В последние годы "Укртелеком" реализует ряд проектов по развитию телекоминфраструктуры, подключению населенных пунктов к интернету. Ежегодно оператор строит более 3 000 километров оптики, предлагая скоростной интернет и давая возможность пользоваться в том числе и современным интерактивным телевидением", - сказано в сообщении.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСейчас оператор занимается подключением к оптике почти 300 небольших городов и сел.\r\nКак сообщали Українськi Новини, "Укртелеком" готов инвестировать 2,8 млрд гривен в подключение сел к интернету.\r\nВ марте суд отказался разорвать договор купли-продажи "Укртелекома".