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20 сентября 2019, пятница, 12:34 346
Интернет и IT 2019-09-20T15:00:03+03:00
Українські Новини
С Нового года "Укртелеком" прекратит подключать домашние радиоточки

С Нового года "Укртелеком" прекратит подключать домашние радиоточки

Радио. Фото: atn.ua
Радио. Фото: atn.ua

Телекоммуникационная компания "Укртелеком" намерена прекратить предоставление услуги по подключению к домашней радиоточке проводного радио с 1 января 2020 года.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"В Украине стремительно уменьшается количество пользователей устаревшей услуги проводного вещания. Этим летом их осталось 350 тыс. Ежемесячно от услуги отказывается более 10 тысяч абонентов", - отмечается в нем.

При этом существующие абоненты услуг продолжат пользоваться проводным радио на действующих условиях.

"Укртелеком" продолжает поддерживать сеть проводного вещания в тех регионах, где есть пользователи, однако спрос на новые подключения отсутствует.

"Статистика свидетельствует, что отказ от проводного радио - это глобальная тенденция. В течение последних лет проводное радиовещание уверенно вытесняется новыми прогрессивными цифровыми средствами передачи информации, такими как социальные сети, IP-радио, бесплатное эфирное радио и другие", - подчеркивают в компании.

Согласно сообщению, услуга проводного радио является невыгодной и неудобной из-за своей устарелости.

"В последние годы "Укртелеком" реализует ряд проектов по развитию телекоминфраструктуры, подключению населенных пунктов к интернету. Ежегодно оператор строит более 3 000 километров оптики, предлагая скоростной интернет и давая возможность пользоваться в том числе и современным интерактивным телевидением", - сказано в сообщении.

Сейчас оператор занимается подключением к оптике почти 300 небольших городов и сел.

Как сообщали Українськi Новини, "Укртелеком" готов инвестировать 2,8 млрд гривен в подключение сел к интернету.

В марте суд отказался разорвать договор купли-продажи "Укртелекома".

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