Использование интернета в роуминге Киевстар выросло почти в  2,5 раза

В летний период количество абонентов Киевстар, которые пользовались услугами в роуминге выросло на 13% по сравнению с летом 2018 года*. При этом они использовали почти в 2,5 раза больше мобильного интернета. В среднем один абонент Киевстар использовал в роуминге 615 мегабайт трафика. Об этом говорится в сообщении компании.

Рейтинг самых популярных стран, где абоненты Киевстар пользовались роумингом этим летом, выглядит так:

Турция; Польша; Италия; Испания; Германия.

Интересно, что страны Европейского союза в этом году посетило на 20% больше абонентов Киевстар, чем годом ранее.

"Киевстар первым на рынке предложил доступные тарифы в роуминге, благодаря чему использование интернета за последние 3 года возросло в 16 раз. Но мы не остановились на достигнутом и в апреле этого года запустили очень выгодную услугу "Идеальный роуминг" с тарифами от 10 копеек за мегабайт. После этого наши абоненты стали еще активнее пользоваться мобильным интернетом за границей" – комментирует Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Напомним, Киевстар предоставляет услуги международного роуминга на 5 континентах, в 195 странах. С услугой "Идеальный роуминг" звонки стоят всего от 1 грн за минуту, мобильный интернет от 0,10 грн за мегабайт. "Идеальный роуминг" в качестве альтернативы обычным роуминговым тарифам Киевстар могут заказать абоненты предоплаченной и контрактной формы обслуживания. Для этого необходимо ввести USSD-запрос *505#, после чего абонент получит индивидуальное предложение и инструкцию для подключения услуги.

*Рост объема использованных услуг мобильной связи в роуминге вычислено путем сравнения данных оператора за июнь-август 2019 году с аналогичными данными за июнь-август 2018 года.