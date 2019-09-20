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20 сентября 2019, пятница, 11:35 339 Пресс-релиз
Интернет и IT 2019-09-20T11:38:31+03:00
Українські Новини
Использование интернета в роуминге Киевстар выросло почти в  2,5 раза

Использование интернета в роуминге Киевстар выросло почти в  2,5 раза

В летний период количество абонентов Киевстар, которые пользовались услугами в роуминге выросло на 13% по сравнению с летом 2018 года*. При этом они использовали почти в 2,5 раза больше мобильного интернета.  В среднем один абонент Киевстар использовал в роуминге 615 мегабайт трафика. Об этом говорится в сообщении компании.

Рейтинг самых популярных стран, где абоненты Киевстар пользовались роумингом этим летом, выглядит так:

  1. Турция;
  2. Польша;
  3. Италия;
  4. Испания;
  5. Германия.

Интересно, что страны Европейского союза в этом году посетило на 20% больше абонентов Киевстар, чем годом ранее.

"Киевстар первым на рынке предложил доступные тарифы в роуминге, благодаря чему использование интернета за последние 3 года возросло в 16 раз. Но мы не остановились на достигнутом и в апреле этого года запустили очень выгодную услугу "Идеальный роуминг" с тарифами от 10 копеек за мегабайт. После этого наши абоненты стали еще активнее пользоваться мобильным интернетом за границей" комментирует Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Напомним, Киевстар предоставляет услуги международного роуминга на 5 континентах, в 195 странах. С услугой "Идеальный роуминг" звонки стоят всего от 1 грн за минуту, мобильный интернет от 0,10 грн за мегабайт. "Идеальный роуминг" в качестве альтернативы обычным роуминговым тарифам Киевстар могут заказать абоненты предоплаченной и контрактной формы обслуживания. Для этого необходимо ввести USSD-запрос *505#, после чего абонент получит индивидуальное предложение и инструкцию для подключения услуги.

*Рост объема использованных услуг мобильной связи в роуминге вычислено путем сравнения данных оператора за июнь-август 2019 году с аналогичными данными за июнь-август 2018 года.
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