Платформа Бойко подготовит альтернативный бюджет

Бюджет-2020 нужно полностью переделать. Об этом в пятницу, 20 сентября, заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин в Верховной Раде, комментируя поданный Кабинетом министров проект бюджета на следующий год, сообщает персональный портал политика.

"Этот бюджет надо переделывать полностью. Наша фракция предложит свой проект, это будет рамка, в которой должно развиваться социальное государство. Мы убеждены, что Украина должна быть социальным государством, что экономика должна быть социальной, потому что, к сожалению, сегодня в стране царит большая бедность", - заявил Сергей Левочкин, напомнив, что Украина остается самой бедной страной Европы.

"Если мы пойдём в либертарианство, о котором сейчас говорят власти, это не защитит людей. В переходных экономиках в переходный период и бюджеты, и экономика должны быть социальными и поддерживать рост экономики", - подчеркнул оппозиционный политик.

Напомним, правительство подало в парламент проект бюджета на 2020 год, в котором, по оценкам экспертов, расходы на социальные нужды повышаются только на коэффициент инфляции.