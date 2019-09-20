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20 сентября 2019, пятница, 11:29 14
Верховная Рада и партии 2019-09-20T11:30:25+03:00
Українські Новини
Платформа Бойко подготовит альтернативный бюджет

Платформа Бойко подготовит альтернативный бюджет

Бюджет-2020 нужно полностью переделать. Об этом в пятницу, 20 сентября, заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин в Верховной Раде, комментируя поданный Кабинетом министров проект бюджета на следующий год, сообщает персональный портал политика.

"Этот бюджет надо переделывать полностью. Наша фракция предложит свой проект, это будет рамка, в которой должно развиваться социальное государство. Мы убеждены, что Украина должна быть социальным государством, что экономика должна быть социальной, потому что, к сожалению, сегодня в стране царит большая бедность", - заявил Сергей Левочкин, напомнив, что Украина остается самой бедной страной Европы.

"Если мы пойдём в либертарианство, о котором сейчас говорят власти, это не защитит людей. В переходных экономиках в переходный период и бюджеты, и экономика должны быть социальными и поддерживать рост экономики", - подчеркнул оппозиционный политик.

Напомним, правительство подало в парламент проект бюджета на 2020 год, в котором, по оценкам экспертов, расходы на социальные нужды повышаются только на коэффициент инфляции.

Больше новостей о: Сергей Левочкин Государственный бюджет Украины Оппозиционная платформа - За життя

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