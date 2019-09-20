В сферу управления Ахметова добавился Днепровский металлургический комбинат, - СМИ

Днепровский металлургический комбинат, расположенный в городе Каменское, из-за расположенного рядом Днепровского коксохимического завода отошел под контроль компаний, принадлежащих бизнесмену Ринату Ахметову.

Об этом говорится в расследовании Надежды Бурдей (ОО "Центр противодействия коррупции"), опубликованном Украинской правдой.

Формально, завод до сих пор принадлежит корпорации "Индустриальный союз Донбасса", акциями которой владеют российские инвесторы в лице государственного "Внешэкономбанка" и народный депутат Сергей Тарута. В нынешнем парламенте - член фракции "Батькивщина". Хотя, до сих пор он официально совладелец, депутат утверждает, что уже не управляет заводом.

"У меня в корпорации 25% - 1 акция, но это сегодня ничего не решает. Я не управленец, я не являюсь человеком, который принимает решения. Это вопрос к руководству "Индустриального союза Донбасса" и к руководству мажоритарного акционера. Они управляют", - рассказывает народный депутат.

Авторы расследования обратились за комментарием относительно того, кто же сейчас управляет производственными мощностями комбината, в администрацию "Днепровского меткомбината". Однако на момент публикации там не предоставили ответа на этот вопрос.

Землю под объектом арендует компания Таруты и его российские партнеры, админкорпуса также принадлежат им, а вот производственные мощности комбинат в 2018 году продал соседнем предприятию - Днепровскому коксохимическому заводу. За 400 млн гривен.

До Революции достоинства владельцем Днепровского коксохима была группа Evraz российского олигарха Романа Абрамовича. Но в 2014 году он заявил, что продал в Украине почти все активы - кроме одной транспортной компании.

Оказалось, что де-факто контроль над этим мощным активом тогда установил Ринат Ахметов. И в антимонопольном комитете заметили признаки этого.

Генеральный директор "Метинвеста" еще в 2015 году не скрывал заинтересованности в Днепровском коксохиме. Об амбициях на актив он рассказывал в интервью журналу "Бизнес"

Формальными владельцами Днепровского коксохимического завода с 2014 года являются четыре компании. Но в 2018 году - еще до того, как АМКУ дал Ахметову разрешение на приобретение коксохима - структура собственности этих фирм изменилась.

Так, в августе 2018 сменился руководитель и владелец Mastinto Trading Ltd. Киприотку Анну Корелиду заменил другой киприот Крисоваланто Тампуриди. Он также является директором другой кипрской компании - Nourteno Holdings Ltd, которая владеет акциями "Черноморского судостроительного завода". Последний входит в структуру собственности судостроительного субхолдинга SMG "Смарт-холдинг" Вадима Новинского.

Также изменилась структура собственности Misandyco Holdings Ltd. Фирму переписали на киприотку Александру Дамоциду и перерегистрировали по одному адресу с другой кипрской компанией, которой владеет непосредственно Вадим Новинский - Adeona Holdings Ltd.

"Ринат Ахметов декларирует полную открытость, впрочем, иногда она довольно призрачна. Если актив достается олигарху при сомнительных обстоятельствах, то к моменту его "легализации" Ахметова в бенефициарах не увидеть. Именно эту схему миллиардер сейчас "совершенствует", поглощая металлургическую и коксохимическую промышленности Украины и расширяясь в США", - утверждает автор расследования.